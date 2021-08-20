الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط  80 متهمًا بحيازة مخدرات وأسلحة فى الجيزة

الامن
الامن

تمكنت مباحث الجيزة، من القبض على 80 متهما بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات في حملة تفتيشية عن تجار السموم.

 

ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة تحقيقاً لمبدأ الردع العام وتعقب ذوي النشاط الإجرامي والمشهور عنهم ارتكاب الجرائم الجنائية، خاصة محرزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص لما لها من خطورة بالغة على المجتمع المصري.

وأسفرت الحملة تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة واللواء عاصم أبوالخير النائب الأول مدير المباحث الجيزة واللواء علاء فتحى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، عن ضبط 60 متهما من بينهم 45 تعاطي عثر بحوزتهم على 4 فرش حشيش و987 تذكرة هيروين و1241 قرصا مخدرا و12 كيلو جراما من مخدر الأستروكس و2 كيلو جرام الشادو و1 كيلو جرام بانجو و2  كيلو جرام بودر.

كما تم  ضبط  20 متهما عثر بحوزتهم على 6  فرد محلى الصنع  وبندقية خرطوش و4 طبنجة و215  طلقة مختلفة الأعيرة.

مباحث الجيزة أسلحة نارية مخدرات حملة تفتيشية النشاط الإجرامي

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