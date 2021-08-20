المعمل الجنائى يعاين آثار حريق شقة سكنية فى عين شمس

طلبت النيابة العامة، انتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة شقة سكنية عقب السيطرة على حريق شب بداخلها في منطقة عين شمس، لبيان أسباب الحريق ، والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه، وإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار في منطقة عين شمس، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس، وقد تلقت مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من نجدة عين شمس، يفيد بنشوب حريق داخل عقار في منطقة عين شمس، وتمت السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات.