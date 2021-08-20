الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أزالوا الزائدة بدلا من الدوالي».. أسرة مريض تحرر محضرا ضد مستشفى بالمنوفية

عملية
عملية

حررت أسرة الشاب أحمد صلاح المقيم بمدينة الشهداء محافظة المنوفية محضرا ضد مستشفى خاص بمدينة شبين الكوم عقب اكتشافهم أنه تم تخدير نجلهم مرتين وعمل عملية الزائدة الدودية بالخطأ وأخرى الدوالي التي كان من المقرر إجرائها.


تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية إخطارا من اللواء عبدالله جلال رئيس المباحث الجنائية بتحرير صلاح طبور لواء شرطة سابق المحضر 6863 لسنة 2021 إداري قسم شبين الكوم ضد مستشفى خاص بشبين الكوم لإجرائها عملية جراحية لنجله بالخطأ، وتخديره مرتين في الوقت نفسه ما تسبب في مشاكل صحية له.


من جانبها، قالت وفاء عبد الكريم والدة الشاب أحمد صلاح إن نجلها كان تقرر له عمل عملية دوالي الساقين، وتم تحديد موعد إجرائها أمس الساعة التاسعة صباحا، مضيفة أنه بعد وصول نجلها للمستشفى إلى غرفة العمليات، وبعد ساعة جاء أحد الممرضين للسؤال على نجلها المريض فأشاروا إلى أنه في العمليات بالفعل.

وأضافت: “عند نزولنا للأسفل أمام غرفة العمليات جاء أحد الدكاترة ويدعى محمد هريدى وقال لزوجي إن الزائدة متضخمة، ويجب إجراء عملية فورية لها فقال له الأب ابني جاي يعمل الدوالي أيه اللي جاب الزائدة فرد عليه الدكتور بأنه يوجد ميكروب سوف يمنع عمل عملية الدوالي، وعندما تواصلنا على الفور مع أحد الجراحين نفى هذا الكلام”.

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