الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

كفر الشيخ تشارك في برنامج «العب رياضتك وزود مناعتك»

شباب كفر الشيخ
شباب كفر الشيخ

شاركت مديرية الشباب والرياضة، بمحافظة كفرالشيخ، في البرنامج الرياضي رياضة 7 صباحا تحت شعار "العب رياضتك وزود مناعتك" بمقر مركز شباب مدينة بلطيم بالتعاون مع الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، بهدف النشاط إلى تشجيع الشباب والطلائع على ممارسة الرياضة يوميا، لتحقيق التنمية المستدامة.

قال اللواء جمال نورالدين، إنه يشيد بالمشاركين في مبادرة ممارسة الرياضة بالمنزل أو بمراكز الشباب فى السابعة صباحا، موجها بالالتزام الإجراءات الاحترازية ضد كورونا والتعقيم وارتداء الكمامة الطبية وقياس الحرارة، مثنيا على إقبال من المواطنين على ممارسة الرياضة أيام السبت والثلاثاء والجمعة من كل أسبوع من السابعة السابعة إلى التاسعة والنصف صباحا. 

وأكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن هدف الوزارة هو نقل المبادرة وثقافة الرياضة لجميع أفراد الأسرة بمشاركة مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، وتم تطوير الفكرة عن طريق المدرب المنزلى الذى يعمل من المنزل ويكون مؤهلا ومدربا، بدلا من الذهاب لمراكز الشباب، وإطلاق مراكز خدمة مجتمعية بشأن العمل مع المؤسسات لإيصال الفكرة، بالإضافة لفقرات سوء التغذية والنحافة وشرح وسائل زيادة المناعة وممارسة الرياضة بشكل صحى.

كفر الشيخ الشباب الرياضة مناعة برنامج

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