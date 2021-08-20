أعضاء برلمان الشباب بسوهاج يتفقدون مشروعات «حياة كريمة» بدار السلام

نظمت محافظة سوهاج، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، جولة ميدانية لأعضاء "برلمان الشباب" بسوهاج، استهدفت مركز ومدينة دار السلام، لتعريف الشباب بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والمشروعات الجارية على أرض الواقع، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "من حقك تعرف"، التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

وتضمنت الجولة قيام وفد الشباب، برفقة أيمن صابر مسئول برلمان الشباب بمديرية الشباب والرياضة، ومحمد فقير، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، بتفقد مشروعات "حياة كريمة" بقرى مجلس قروى أولاد يحيى مرورًا بنجوع مازن، وأولاد سالم، والخيام وصولا لمركز ومدينة دار السلام، حيث تفقد الشباب أعمال إنشاء مجمع خدمة مواطنين بمركز قروى أولاد يحيى، ومصنع تدوير القمامة بنجوع مازن، والمدفن الصحى بنجوع مازن، ومركز خدمات المواطنين بمجلس قروى أولاد سالم بحرى، ومدرسة الخيام الابتدائية، ومجمع خدمات قرية الخيام، كما تفقد أعضاء برلمان الشباب أيضا محطة صرف صحى قرية الخيام.

وعبر الشباب عن سعادتهم بما شاهدوه من مشروعات، مؤكدين أن تلك المشروعات سوف تساهم بقوة فى تغيير واقع قرى الريف، وتقديم أفضل مستوي من الخدمات للمواطنين، موجهين الشكر للقيادة السياسية على هذا الاهتمام غير المسبوق بمحافظة سوهاج.

كان عقد السيد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، اجتماعا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك لمتابعة نتائج الزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية، خلال الفترة الماضية، والوقوف على خطة عمل اللجنة، بحضور محمد السيد، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب المحافظ أن الاجتماع ناقش أهم النقاط التي تمت ملاحظتها أثناء عرض تقارير اللجنة الخاصة بمتابعة المراكز التكنولوجية، موجها بضرورة قيام المراكز التكنولوجية بكامل واجبها نحو تلبية احتياجات المواطنين والرد عليها في أسرع وقت ممكن، مع تطبيق كل معايير التقييم الموضوعة لانتظام سير العمل وفقا لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.