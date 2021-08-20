«بتجيبوا الكلام ده منين».. حقيقة 3 شائعات طاردت عادل إمام في 48 ساعة

«الناس دى بتجيب الكلام ده منين»، بهذه العبارة وصف المنتج عصام إمام شقيق الفنان عادل إمام فوضى الشائعات التي أحاطت بالزعيم في الساعات الأخيرة وساهمت في تصدره محركات البحث على جوجل.

الشائعة الأولى: وفاة عادل إمام

الشائعة الأولى دارت حول وفاة الفنان الكبير عادل إمام، وهى الشائعة التي لاحقت الزعيم منذ سنوات وتتكرر باستمرار، ونفاها المنتج عصام إمام، موضحا أن الزعيم يقضي العطلة الصيفية برفقة أبنائه وأحفاده في الساحل الشمالي.

بدأت الشائعات حول وفاة الفنان عادل إمام في عام 2011، وخرج وقتها نافيًا ذلك من خلال مداخلة مع قناة العربية «أنا كويس ومافيش أي حاجة ومتعود كل عام يحدث ذلك، فالحمد لله إن الواحد يقرأ نعيه بدلاً من واحد آخر يقرأه له».

فى عام 2012: تكرر الأمر مرة أخرى، وتناقلت بعض المواقع الإخبارية والتواصل الاجتماعي خبر وفاة الفنان عادل إمام بمنزله بالقاهرة، إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ73 سنة، ولم يخرج وقتها الزعيم لنفي الأمر.

وتكرر الأمر في أعوام 2014، و2015، و2017، إلا أن الأمر لم يعد يشغل اهتمام الزعيم بسبب انتشاره بصورة شبه سنوية على مدار مشواره الفني.

الشائعة الثانية: الإصابة بفيروس كورونا

تصدر الزعيم أيضا محركات البحث على الإنترنت، في نفس التوقيت، بعد شائعات حول تدهور حالته الصحية، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد وهو الأمر الذي نفاه تماما شقيقه عصام، مؤكدا أن الزعيم في صحة جيدة وما يتم تداوله حول ذلك الأمر على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيح، قائلا: «الناس دى بتجيب الكلام دا منين».

وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة يغيب الفنان عادل إمام عن سباق الدراما الرمضانية الماضي، حيث كان آخر أعماله مسلسل «فلانتينو» للمخرج رامي إمام، عام 2020، مع الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، حيث أوضح شقيقه في تصريحات صحفية:أن غيابه بسبب عدم وجود عمل مناسب يعود به إلى شاشة التليفزيون وفي حال استقراره على عمل سيبدأ العمل عليه، خاصة أن هناك مجموعة كبيرة من الأعمال عرضت عليه خلال الفترة الماضية ولكن لم يوجد من بينهم عمل مناسب.

الشائعة الثالثة: الزعيم في مستشفى العزل

ثالث الشائعات أن غياب الزعيم سببه تواجده بالمستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ونفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من شائعات انتشرت خلال الساعات الماضية بخصوص إصابة الفنان الكبير عادل إمام بفيروس كورونا.

وقال زكي في تصريحات صحفية إن الزعيم عادل إمام بخير وبصحة جيدة، ولا أساس من الصحة لهذه الشائعات المتداولة حول إصابته بكورونا.

وأضاف نقيب المهن التمثيلية: «لو فيه حاجة مع الزعيم.. إحنا كنا عرفنا، وهو كويس وصحته زي الفل».

ويرجع تكرار الشائعات حول الزعيم لعدة أسباب أبرزها اعتياد رواد الـ«سوشيال ميديا»، تداول شائعات عدة بأوقات مختلفة حول رحيل الزعيم، بعدها يخرج مستخدمي مواقع التواصل ليعلنوا أنها شائعة أو «كذبة أبريل»، فيما بعد.

وفي عام 2018 نشرت إحدى وسائل الإعلام المصرية خبر وفاة الزعيم مستندة إلى صفحة «مزورة» للفنان على موقع فيسبوك، مؤكدة أن عائلته ستعلن لاحقا الخبر رسميا، رغم التحذيرات التي أطلقها الفنان الكبير عادل إمام في نفس العام من عدم وجود صفحات رسمية تحمل اسمه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرجع دكتور جمال فرويز استشارى الطب النفسى، في تصريحات صحفية أسباب ترويج السوشيال ميديا لشائعات وفاة النجوم أو الشخصيات العامة، إلى 3 أسباب وراء انتشار هذه الأكاذيب، السبب الأول، البحث عن الشهرة عبر السوشيال ميديا، السبب الثانى محاولة سبق الأحداث الجارية، أما السبب الثالث محاولة الحصول على مزيد من «اللايك والشير».