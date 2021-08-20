الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

جامعة أسيوط تفوز بمشروع إنشاء مركز تميز في الحوكمة العمرانية

فوز جامعة أسيوط بمركز
فوز جامعة أسيوط بمركز التميز

أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن فوز الجامعة بمشروع إنشاء مركز تميز في الحوكمة العمرانية، والمقدم من كلية الهندسة وبتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك ضمن خمسة مراكز مصرية على مستوى الجمهورية.
ويهدف المشروع إلى تسخير إمكانيات الجامعة العلمية والبشرية في تعزيز جهود الدولة المصرية، في مجال تطوير المناطق الحضرية غير المُخططة فى إطار مبادرة حياة كريمة.
وأشار الدكتور طارق الجمال، إلى أن فوز الجامعة بذلك المشروع الهام يأتي استكمالاً لمسيرة تميز جامعة أسيوط فى عدد من المجالات والتى يأتى فى مقدمتها العلوم الهندسية والذى تحظى فيه الكلية بمكانة مرموقة على مستوى الجامعات المصرية والعربية.

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فوز جامعة أسيوط بمركز التميز


وكشف رئيس جامعة أسيوط، عن تفويضه لنائبه لشئون التعليم والطلاب الدكتور شحاتة غريب فى حضور مراسم توقيع عقد مشروع إنشاء مركز التميز فى الحوكمة العمرانية والذى نظمته هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بمقر جامعة العلمين الدولية بحضور الدكتور  خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار، و الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أيمن عاشور نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير للبحث العلمي، والدكتور رشدي زهران رئيس مجلس أمناء جامعة العلمين الدولية، والدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، وذلك بمقر جامعة العلمين الدولية.
وصرح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط، أن حفل الهيئة تتضمن توقيع عقود مراكز التميز فى جامعة أسيوط  وذلك ضمن خمسة مراكز مصرية  بالإضافة إلى جامعة أسيوط وهى جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وكذلك فى  الكلية الفنية العسكرية.

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فوز جامعة أسيوط بمركز التميز

 ولفت إلى أهمية المركز فى تلك الفترة والتى تتضمن فيه المبادرة الرئاسية حياة كريمة مساعي جادة ومثمرة في الارتقاء بالصورة البصرية للمدن المصرية والتصدي لمظاهر العشوائية وغير المنظمة، وغياب التخطيط العمرانى السليم فى كثير من المناطق السكنية على امتداد الجمهورية وكذلك نشاط غير مسبوق فى مصر فى إقامة المجتمعات العمرانية الجديدة  وإنشاء شبكة طرق هائلة على أسس علمية حديثة.

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فوز جامعة أسيوط بمركز التميز


 

استكمال اسيوط البحث العلمي والتكنولوجيا التعليم العالي التعليم والطلاب الجامعات المصرية الدكتور خالد عبد الغفار الدكتور شحاته غريب الدكتور طارق الجمال

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