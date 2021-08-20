«وقاية النباتات» ينظم ندوة للنحالين حول «تحقق أعلى استفادة»

كلف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتنمية الثروة النحلية وتوفير كامل الدعم الفني لهذا القطاع الهام، برعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية.

ونظم معهد بحوث وقاية النباتات ندوة تحت عنوان "كيف تحقق أعلى استفادة من منحلك" بمحافظة الدقهلية وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة بالدقهلية.

وقال الدكتور أحمد عبد المجيد، مدير معهد بحوث وقاية النباتات، إن تربية نحل العسل والإكثار من طوائفه فرع من أهم فروع الاستغلال الزراعى المستدام ويمكن اعتبارها صناعة زراعية لا تحتاج إلى رأس مال كبير.

واهتمت وزارة الزراعة بهذا القطاع وقامت باستصدار القرار الوزارى رقم ١٣٢٥ لسنة ٢٠١٨ والخاص بتنظيم ترخيص تشغيل المناحل وعمل قاعدة بيانات بتربية النحل فى مصر والتى من خلالها يمكن وضع استراتيجية للنهوض وتطوير تربية نحل العسل وكذا صدر القرار الوزارى رقم ٥٦٢ لسنة ٢٠١٩ والخاص بتنظيم دخول واستيراد ملكات نحل العسل المنسبة وراثيا لتحسين صفات الملكات.

وأشار بأن المعهد يقوم بعقد العديد من الدورات التدريبية المتخصصة فى هذا المجال لتوفير الدعم الفنى لكبار وصغار النحالين.

وأوضح عبد المجيد أن لهذه الندوة أهمية كبيرة للنحالين، حيث تناولت عدة مواضيع منها كيفية الاستفادة من المنتجات العديدة لنحل العسل والمتمثلة فى الغذاء الملكى والشمع والبروبوليس وحبوب اللقاح وسم النحل وغيرها من الطرود والملكات لتحقيق أعلى عائد للنحال وكذلك المعاملات التي يجب على النحال اتباعها، كما ركزت الندوة على بعض المعاملات التي يجب تجنبها والتي ينتج من اتباعها حدوث إجهاد للنحل وبذلك يتفادى النحال مثل هذه الأمور التي تضر بمنحله.

حاضر بالندوة أساتذة النحل بمعهد بحوث وقاية النباتات بفرع المنصورة، وشارك بها عدد كبير من النحالين بمحافظات الدقهلية وكفر الشيخ والغربية والشرقية بالإضافة لعدد من الباحثين.

حضر افتتاح الندوة المهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، وأشرف على تنفيذها الدكتور نبيل غانم، رئيس فرع معهد بحوث وقاية النباتات بالمنصورة.