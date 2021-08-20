الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع «شلة نصابين» اختلفوا على بيع آثار مزيفة

متهمين
متهمين

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الجمعة، التحقيق في واقعة ضبط موظف عمومي سابق و3 أشخاص آخرين اختلفوا فيما بينهم على واقعة بيع تمثال أثري مزيف، معروض للبيع بأسلوب النصب في منطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.

البلاغ 

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، موظفاً عمومياً سابقاً و3 أشخاص آخرين عثر بحوزتهم على تمثال أثري، ودلت التحريات أن الموظف أبلغ رجال الشرطة بقيام 3 أشخاص ببيع تمثال أثري فى 15 مايو.

توجهت قوة من القسم والقت القبض على المتهمين وبحوزتهم التمثال، وبمناقشتهم تبين أن مقدم البلاغ  قام بشراء تمثال مزيف لبيعه على أنه تمثال أثري، وتقابل مع الـ3 أشخاص لبيع التمثال لهم وفور اكتشافهم أنه مزيف، اختمرت في ذهنه فكرة الإبلاغ عنهم بتهمة حيازة تمثال أثري خوفاً من أن يعتدوا عليه وألقت مباحث القسم القبض على طرفي الواقعة.

النيابة المتهمين التحقيق تمثال أثري النصب منطقة 15 مايو القاهرة نيابة التبين

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

مباريات الدورى الإيطالى مجانًا على «يوتيوب» من الموسم المقبل

«الدستور» تنشر أول فيديو لعبور «إيفرجيفين» قناة السويس اليوم

قرار من «التعليم» بشأن أولياء أمور الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة

المالية: نستهدف تسليم 300 «ميكروباص أخضر» شهريًا ضمن مبادرة إحلال المركبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

جهود مصرية ضخمة لإحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين

7692 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل: جرعة معززة من لقاح «كورونا» لمن تجاوزوا الأربعين