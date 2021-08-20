التحقيق مع «شلة نصابين» اختلفوا على بيع آثار مزيفة

تباشر نيابة مايو والتبين الجزئية، اليوم الجمعة، التحقيق في واقعة ضبط موظف عمومي سابق و3 أشخاص آخرين اختلفوا فيما بينهم على واقعة بيع تمثال أثري مزيف، معروض للبيع بأسلوب النصب في منطقة 15 مايو بمحافظة القاهرة، وحجز المتهمين 24 ساعة على ذمة التحريات.

البلاغ

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، موظفاً عمومياً سابقاً و3 أشخاص آخرين عثر بحوزتهم على تمثال أثري، ودلت التحريات أن الموظف أبلغ رجال الشرطة بقيام 3 أشخاص ببيع تمثال أثري فى 15 مايو.

توجهت قوة من القسم والقت القبض على المتهمين وبحوزتهم التمثال، وبمناقشتهم تبين أن مقدم البلاغ قام بشراء تمثال مزيف لبيعه على أنه تمثال أثري، وتقابل مع الـ3 أشخاص لبيع التمثال لهم وفور اكتشافهم أنه مزيف، اختمرت في ذهنه فكرة الإبلاغ عنهم بتهمة حيازة تمثال أثري خوفاً من أن يعتدوا عليه وألقت مباحث القسم القبض على طرفي الواقعة.