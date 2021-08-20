الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حماد: مشروع قومي للتحول من الغمر إلى الري الحديث في 4 ملايين فدان

السعيد حماد
السعيد حماد

تشهد الفترة الحالية تنفيذ عدة مشروعات قومية كبرى فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والزراعية لتحسين معيشة جميع المواطنين، وتحقيق إنجازات حقيقية على أرض الواقع، منها المشروعات القومية التى تستهدف توفير الإحتياجات المائية لجميع القطاعات مع إتباع سياسة الترشيد من خلال إستخدام النظم الحديثة في الرى ومشروع تأهيل المساقى وتبطين الترع المتعبة لترشيد إستهلاك المياه. 

وأكد السعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه تم حتى الآن حصر 1000 فدان خلال هذا الأسبوع من مساحة 400 ألف فدان في أراضى الدلتا الجديدة بالتنسيق بالمشاركة مع هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ومركز بحوث الصحراء ومعهد بحوث الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية لتصل المساحة الزراعية في الدلتا الجديدة الي مليون ونصف فدان أراضى زراعية من إجمالي 2مليون و200 ألف فدان على أن تكون باقي المساحة مجمعات صناعية وقرى ومدن سكنية وعمرانية ومناطق خدمية.

وأشار حماد لـ"الدستور"، إلى أن ري الدلتا الجديدة من خلال معالجة مياه مصرف النوبارية وترعة الحمام معالجة ثلاثية لمياه مصرف النوبارية استخدامها في الري بجانب ترعة الحمام مع المياه الجوفية ليكون هناك ثلاث مصادر للري بما فيها المياه الجوفية لزيادة عمر واستدامة المشروع وسد الفجوة الغذائية وذلك مع عملية الزيادة السكانية والانفجار السكاني  وتوزيع الأراضي الجديدة في إطار التوسع الأفقي للزراعة  لسد الفجوة في القمح والزيوت النباتية وسيتم زراعة عباد الشمس وبعض الخضروات.

وأضاف أن هناك مشروع قومي للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في مساحة 4 ملايين فدان في الوادي والدلتا وجاري تجهيز الخطة لتدبير الاحتياجات من شبكات الري عن طريق وزارة التجارة والصناعة حيث تقوم المصانع بانتاج شبكات الري، وتقوم وزارة الإنتاج الحربي بتوفير مضخات المياه اللازمة لضخ المياه، وكذلك الطاقة الشمسية لرفع المياه.

جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة وزارة الزراعة أراضى الدلتا الجديدة هيئة التعمير والتنمية الزراعية التنمية الزراعية أراضي زراعية ري الدلتا الجديدة معالجة مياه مصرف النوبارية ترعة الحمام مشروع قومي الري بالغمر الري الحديث شبكات الري

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

«الدستور» تنشر أول فيديو لعبور «إيفرجيفين» قناة السويس اليوم

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

قرار من «التعليم» بشأن أولياء أمور الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة

إليك آخر مستجدات الطيران السعودى الدولى 2021| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

المالية: نستهدف تسليم 300 «ميكروباص أخضر» شهريًا ضمن مبادرة إحلال المركبات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقان جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

7 وفيات و2239 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

إسرائيل: جرعة معززة من لقاح «كورونا» لمن تجاوزوا الأربعين

رئيس وزراء إسرائيل يحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا