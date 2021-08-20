الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأوقاف»: ترجمة خطبة الجمعة بـ9 لغات

الأوقاف
الأوقاف

نشرت  وزارة الأوقاف، خطبة جمعة اليوم "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع"،  مترجمة إلى 9 لغات، إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية.

وأوضحت الأوقاف، أن “ذلك يأتى في إطار واجبنا التوعوي والدعوي تجاه ديننا وبيان يسره وسماحته، وعنايته بكل ما فيه صالح الإنسانية وسعادتها ورقيها، ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية، ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف ، وفي ضوء إيماننا بأن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين ”.

وتابعت:"وأيضًا حرصنا على ترسيخ أسس التعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها".

وأعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، افتتاح 13 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و5 صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020 حتى الآن 1638.

أوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن المساجد المقرر افتتاحها اليوم هي على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الغربية
- مسجد أحمد باشا المنشاوي بعزبة أبو لبده التابعة لقرية تلبنت قيصر – مركز طنطا
مديرية أوقاف أسيوط
2. أبو بكر الصديق – قرية العزايزة الغنايم
3. المرحوم كرم عبد العال – مركز البداري
4. الحضايرة – قرية الشامية – مركز ساحل سليم
5. خاتم المرسلين – قرية الزاوية 
6. شهاب الدين – قرية المطمر – مركز ساحل سليم 
7. أولاد منصور – قرية دير الجنادلة 
8. الرحمن – عزبة أبو خروف – قرية كوم المنصورة


مديرية أوقاف البحيرة
9. الرحمة – قرية العوامر - مركز ايتاي البارود


مديرية أوقاف القليوبية
10. الورثة – كفر العرب – بنها ثان


مديرية أوقاف الجيزة
11. تالية القرآن- الحزام الأخضر – 6 أكتوبر


مديرية أوقاف الفيوم
12. الرحمن البحري - الروبيات


مديرية أوقاف الشرقية
13. عباد الرحمن - قرية العراقي - مركز أبو حماد


ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف قنا
1. الرحمن – القلمينا-    الوقف
2. البيومي - المراشدة
3. البداورة - الوقف
4. أبو مدرة – قوص
5. التمامية – الشرقي سمهود – أبو تشت

كانت  وزارة الأوقاف، حددت موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "جبر الخاطر وأثره على الفرد والمجتمع"، مشددة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

 

 

 

 

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة جبر الخواطر ترجمة الخطبة لغات أجنبية

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