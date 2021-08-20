«القوى العاملة»: تحصيل 1.1 مليون جنيه مستحقات 18 عاملًا فى السعودية

أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالسعودية، في الحصول على المستحقات المالية لـ18 مواطناً مصرياً من العاملين السابقين بإحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات والمتواجدين حالياً بمصر، حيث بلغ إجمالي المستحقات 283 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يعادل مليون و180 ألفاً و34 جنيهاً مصرياً تقريباً.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة إن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالرياض بمتابعة مستحقات 18 مواطناً مصرياً غادروا السعودية، وكانوا يعملون في إحدي شركات المقاولات، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال الملحق العمالي كريم أبوالسعود، القائم بعمل رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، في تقريره للوزير، إن المكتب نجح بعد التواصل الودي مع رئيس مجلس إدارة إحدى المؤسسات العاملة فى مجال المقاولات في الحصول على مستحقات الـ 18عاملا من العاملين السابقين بالمؤسسة والمتواجدين حالياً بجمهورية مصر العربية، حيث بلغت إجمالي مستحقات المواطنين مبلغ 283500 ريال بما يعادل مليون ومائة وثمانون ألفاً وثمانمائة وأربعة وثلاثون جنيه مصري.

وأشار الملحق العمالي بالرياض إلي أنه تم تسليم الشيكات إلى المكتب، وجار التنسيق مع القسم القنصلي بالقنصلية العامة بالرياض لإيصال الشيكات للمواطنين عن طريق وزارة الخارجية بالقاهرة.

كان قد شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة - من 13 يوليو إلى 20 يوليو الجاري- منها افتتاح وزير القوي العاملة محمد سعفان المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، وإطلاق فعاليات القافلة الطبية الكبرى التي نظمتها الوزارة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء وجامعة المنوفية ، ولقاء الوزير مع مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي فى مصر، ونائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج بالسعودية، واستئناف مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل ذوي الهمم والعزيمة أعمال مرحلتها الثانية بالمنوفية، ومتابعة حريق مصنع زيوت السيارات بأبو رواش لمعرفة أسبابه، وبدء فعاليات الدورة الثانية التدريبية للفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع لمديرية القوى العاملة بسوهاج، وتعيين 3445 شاباً في 6 محافظات، وتحويل 2.9 مليون جنيه مستحقات العمالة المغادرة للأردن.