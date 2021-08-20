سيولة مرورية في حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

ظهرت سيول مرورية لحركة السيارات في شوارع القاهرة والجيزة، خلال الذروة الأولى، من صباح اليوم الجمعة، مع انتظام بحركة سيرالسيارات وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وضبط المخالفين للسرعة المقررة تجنبا لوقوع حوادث سير ووفيات.

سيولة لحركة السيارات في القاهرة والجيزة

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهرانسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر وميدان روكسي ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.

وبالنسبة للكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة منها كوبري الجلاء أو الجامعة تعمل بشكل جيد.

مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

وكثفت الإدارة العامة لمرورالقاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، نشرالخدمات الأمنية، بالشوارع والميادين، مع انتشار الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة بجميع أنحاء الجمهورية، كما جرى نشر معدات المرور وتمركزها أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال سيارات، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها مع شن حملات مرورية في القاهرة والجيزة لخدمة المواطنين والحد من الحوادث وسرعة تلبية الاستغاثات.