مدينة نانجينج الصينية تستأنف تشغيل مترو الأنفاق بعد تناقص حالات الإصابة بكورونا

قالت مديرية النقل في مقاطعة جيانغسو بشرقي الصين، إن مدينة نانجينغ حاضرة المقاطعة، ستبدأ تدريجياً استئناف تشغيل وسائط النقل العام، وذلك بعد احتواء حالات الإصابة المحلية بكوفيد-19.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، أضافت المديرية أن خطي مترو الأنفاق اللذين يربطان المنطقة الحضرية بالمدينة مع حيّ جيانغنينغ (الخط 1 والخط 3)، سيستأنفان العمليات التشغيلية العادية يوم الجمعة، كما سيتم إعادة فتح 24 خط حافلات ترتبط بالمنطقتين المذكورتين في نفس اليوم.

كما سيتم أيضًا إعادة فتح ثلاثة خطوط مترو أخرى في 26 أغسطس الجاري، بينما سيُستأنف تدريجياً تشغيل الحافلات بين المدن والمقاطعات اعتباراً من ذلك اليوم.

وشهدت مدينة نانجينغ مؤخراً عودة ظهور حالات إصابة عنقودية بفيروس كورونا الجديد ناجمة عن سلالة دلتا المتحورة، حيث قامت بتطهير جميع المناطق ذات الخطورة المتوسطة والعالية من كوفيد-19 يوم الخميس.

ولم تسجل المدينة أي حالات إصابة بكوفيد-19 محلية العدوة يوم الأربعاء، بينما يوجد فيها إجمالي 235 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى حتى يوم الأربعاء منذ بدء ظهور حالات العدوى العنقودية في 20 يوليو الماضي، وذلك بعد العثور على حالات إصابة لدى بعض عمال النظافة في المطار أثناء اختبارات معنية روتينية.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.