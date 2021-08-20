سقوط تاجر عملة متهم بغسـل 30 مليون جنيه

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.



فقد تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة – مقيم بالقاهرة – له معلومات جنائية) لقيامهم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات يتمثل فى الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، وتربحه وجمعه لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه غير المشروع عن طريق عدة أساليب تمثلت فى شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات وضخ مبالغ مالية أخرى في حسابات الشركات التي يشارك فيها ويقوم على إدارتها وكذلك شراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب منها بالبنوك بإسمه وأسماء ذويه بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامي بمبلغ ( 30 مليون جنيه).



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.