انتشال 3 جثث من أسفل عقار دمنهور المنهار (صور)
تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، من انتشال 3 جثث من قاطني العقار المنهار بمدينة دمنهور، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.
وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع السجن مأهول بالسكان، وتوجهت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث.
وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغًا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.
من جانبه، تابع كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الحماية المدينة، أعمال تأمين المنطقة المحيطة بالعقار، وجار معاينة العقار ورفع أثار الانهيار.
كان شهد شارع السجن بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق.
وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول العقار، وجاري إزالة الانقاض البحث عن أى أشخاصتحت الأنقاض.
وأشارت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة البحيرةصحية إلى وجود عدد من الاصابات، حيث تم انتشال جثة ومصاب وتم نقلهم لمستشفيدمنهور العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.
ودفعت مديرية أمن البحيرة بالعديد من سيارات الحماية المدنية، كما قامت مديرية الصحة والسكان بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف.