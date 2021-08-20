الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انتشال 3 جثث من أسفل عقار دمنهور المنهار (صور)

عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار

تمكنت قوات الحماية المدينة بمحافظة البحيرة، من انتشال 3 جثث من قاطني العقار المنهار بمدينة دمنهور، وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا آخرين تحت الأنقاض.

 

وشهدت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، انهيار عقار مكون من 5 طوابق بشارع السجن مأهول بالسكان، وتوجهت سيارات الحماية المدنية والإسعاف لمكان الحادث.

 

وتلقت غرفة الأزمات والكوارث بمحافظة البحيرة، بلاغًا بسقوط عقار بشارع السجن بمدينة دمنهور، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية لموقع البلاغ، وتم فرض كردون أمني حول العقار المنهار.

 

من جانبه، تابع كامل غطاس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، بالتنسيق مع الحماية المدينة، أعمال تأمين المنطقة المحيطة بالعقار، وجار معاينة العقار ورفع أثار الانهيار.

 

كان شهد شارع السجن بمدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة، قبل قليل، حادث انهيار منزل مكون من 5 طوابق.

 

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث وتم فرض كردون أمني حول العقار،  وجاري إزالة الانقاض البحث عن أى أشخاصتحت الأنقاض.

 

وأشارت مصادر  بمديرية الصحة بمحافظة البحيرةصحية  إلى وجود عدد من الاصابات، حيث تم انتشال جثة ومصاب وتم نقلهم لمستشفيدمنهور العام، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

 

ودفعت مديرية أمن البحيرة بالعديد من سيارات الحماية المدنية، كما قامت مديرية الصحة والسكان بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف.

عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
عقار دمنهور المنهار
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