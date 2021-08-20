الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السفينة إيفرجيفن تصل بورسعيد تمهيدًا لعبورها قناة السويس مجددًا

السفينة إيفرجيفن
السفينة إيفرجيفن

كشفت مصادر بقناة السويس عن وصول سفينة الحاويات الحاويات البنمية "إيفر جيفين"، التي جنحت بقناة السويس في مارس الماضي، واستمر جنوحها 6 لبورسعيد.

 

وأكدت المصادر أن السفينة متواجدة حاليًا وفي مكان انتظار السفن ببورسعيد، في انتظار دورها بين السفن لعبور المجرى الملاحي لقناة السويس.

 

ووصلت السفينة قناة السويس، في أول رحلة لها بعد جنوحها في قناة السويس، مما يؤكد استمرار التعاون بين الشركة المالكة للسفينة الجانحة إيفرجيفن وهيئة قناة السويس، مما يعكس قدرة قناة السويس على استقبال أكبر سفن الحاويات في العالم.

 

وكانت السفينة قد عبرت المجرى الملاحي يوم 7 يوليو، عقب توقيع عقود تسوية مع قناة السويس، وبدأت في تفريغ حمولتها في ميناء روتردام في هولندا، بعد 23 يومًا من مغادرة قناة السويس، ثم وصلت في 30 يوليو، فيما استكملت رحلتها إلى ميناء فيلكسستو في سوفولك لترسو في بريطانيا في 4 أغسطس الجاري، بعد تأخر 4 أشهر ونصف الشهر من رحلتها، لتعود مجدداً للمجرى الملاحي.

 

وكانت مصادر قد كشفت، لـ"الدستور"، عن أن الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية التي جنحت في قناة السويس في مارس الماضي، لمدة 6 أيام، استبدلت قبطانها الذي كان يقودها وقت وقوع حادث الجنوح، بقبطان آخر ليستكمل رحلتها التي انطلقت يوم 6 يوليو من البحيرات المرة بمحافظة الإسماعيلية- مكان التحفظ عليها قبل توقيع عقود التسوية- إلى ميناء روتردام بهولندا.

 

وتعد "إيفر جيفين" من أكبر الناقلات حول العالم، وظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن، جنحت في الكيلو 151 ترقيم قناة السويس، في مارس الماضي لمدة 6 أيام

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