ضبط مصنع غير مرخص يُنتج منتجات غير صالحة ويوزعها على مطاعم طنطا

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وأسفرت الحملة التي شنتها المديرية علي مدينة طنطا، عن ضبط مصنع بناحية شارع الامبابى ثان طنطا يستخدم لتجهيز المأكولات ( دجاج- لحوم) وتوزيعها على المطاعم بدون ترخيص عبارة عن شقة بالدور الأرضى، وبالتفتيش تم ضبط وتحريز داخل ثلاجات تبريد وتجميد خاصة بالمكان عدد ٤٧٤ كيلو لحوم دجاج ولحوم بقرى بدون بيانات متبلة وغير متبلة وتم التحفظ على هذه الكمية للاشتباه فى صلاحيتها وبالاضافة الى تدوين بيانات وهمية على بعض المضبوطات واقر انه يقوم بكتابة هذه البيانات على الحاسب الالى وطباعتها ووضعها على كل منتج، وجارى اتخاذ اللازم.

منتجات غير صالحة

وفي حملة سابقة، تمكنت حملة لإدارة تموين كفر الزيات، تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقه رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، ومفتشي قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات خلال المرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة من ضبط أربع مخابز تُنتج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (12، 19، 9) في الرغيف المدعم الواحد وذلك بناحية دلبشان وكفر الباجة والمنصورية)، كما حررت الحملة أربع مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية بناحية كفر حشاد والهواشم ودلبشان، وكذلك ثلاث مخالفة عدم وجود لوحة مواعيد وعدم إعطاء بون صرف لمخابز بلدية مدعمة بناحية مركز كفر الزيات، وجارِ عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه أصحابها.

وتمكنت حملة لإدارة تموين كفر الزيات، تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقه رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، ومفتشي قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات خلال المرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة من ضبط أربع مخابز تُنتج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (12، 19، 9) في الرغيف المدعم الواحد وذلك بناحية دلبشان وكفر الباجة والمنصورية)، كما حررت الحملة أربع مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية بناحية كفر حشاد والهواشم ودلبشان، وكذلك ثلاث مخالفة عدم وجود لوحة مواعيد وعدم إعطاء بون صرف لمخابز بلدية مدعمة بناحية مركز كفر الزيات، وجارِ عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه أصحابها.