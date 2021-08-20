الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط مصنع غير مرخص يُنتج منتجات غير صالحة ويوزعها على مطاعم طنطا

منتجات غير صالحة
منتجات غير صالحة

شنت مديرية تموين الغربية، بقيادة المهندس محمد أبو هاشم، مدير المديرية، حملات تفتيشية بدائرة المحافظة، تنفيذًا لتعليمات وزير التموين ومحافظ الغربية بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية غير المرخصة بالأسواق، وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

وأسفرت الحملة التي شنتها المديرية علي مدينة طنطا، عن ضبط مصنع بناحية شارع الامبابى ثان طنطا يستخدم لتجهيز المأكولات ( دجاج- لحوم) وتوزيعها على المطاعم بدون ترخيص عبارة عن شقة بالدور الأرضى، وبالتفتيش تم ضبط وتحريز داخل ثلاجات تبريد وتجميد خاصة بالمكان عدد ٤٧٤ كيلو لحوم دجاج ولحوم بقرى بدون بيانات متبلة وغير متبلة وتم التحفظ على هذه الكمية للاشتباه فى صلاحيتها وبالاضافة الى تدوين بيانات وهمية على بعض المضبوطات واقر انه يقوم بكتابة هذه البيانات على الحاسب الالى وطباعتها ووضعها على كل منتج، وجارى اتخاذ اللازم.

222d54668da-71c5-4ec7-86d1-e958a7e2c9ff
منتجات غير صالحة

وفي حملة سابقة، تمكنت حملة لإدارة تموين كفر الزيات، تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقه رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، ومفتشي قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات خلال المرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة من ضبط أربع مخابز تُنتج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (12، 19، 9) في الرغيف المدعم الواحد وذلك بناحية دلبشان وكفر الباجة والمنصورية)، كما حررت الحملة أربع مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية بناحية كفر حشاد والهواشم ودلبشان، وكذلك ثلاث مخالفة عدم وجود لوحة مواعيد وعدم إعطاء بون صرف لمخابز بلدية مدعمة بناحية مركز كفر الزيات، وجارِ عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه أصحابها.

وتمكنت حملة لإدارة تموين كفر الزيات، تضم مدير إدارة تموين كفر الزيات، يرافقه رئيس قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات، ومفتشي قسم الرقابة بإدارة تموين كفر الزيات خلال المرور المفاجئ على المخابز البلدية المدعمة من ضبط أربع مخابز تُنتج خبز ناقص الوزن بمقدار عجز (12، 19، 9) في الرغيف المدعم الواحد وذلك بناحية دلبشان وكفر الباجة والمنصورية)، كما حررت الحملة أربع مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية بناحية كفر حشاد والهواشم ودلبشان، وكذلك ثلاث مخالفة عدم وجود لوحة مواعيد وعدم إعطاء بون صرف لمخابز بلدية مدعمة بناحية مركز كفر الزيات، وجارِ عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه أصحابها.

2236582307-cc00-427a-b83d-b1dd03e023d5
منتجات غير صالحة
ضبط مصنع البلدية المهندس محمد ابو هاشم المخابز البلدية الرغيف المدعم السلع الغذائية الرقابة التموينية المضبوطات تكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر حملات تفتيشية تموين الغربية تشديد الرقابة تنفي بدون بيانات المضبوط الغش التجاري غير المرخصة غير مطابق للمواصفات وزير التموين مركز كفر الزيات مدينة طنطا مديرية تموين الغربية مجهولة المصدر سلع مجهولة المصدر ضبط السلع بدون ترخيص مخابز بلدية محافظ الغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

بسبب ماس كهربائى.. حريق هائل فى 3 منازل بالمنيب

أمن القاهرة يفحص فيديو التعدى على مسن داخل عقار بعين شمس

محافظ البحيرة بتفقد عملية البحث عن ناجين تحت أنقاض عقار دمنهور

انهيار عقار من 5 طوابق فى دمنهور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يعلن تفاصيل إحباط هجوم إسرائيلى على دمشق وحمص

قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

انفجارات عنيفة فى محيط دمشق جراء قصف إسرائيلى