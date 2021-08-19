الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

لحظة إطلاق الصواريخ
لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم، إلى هجوم إسرائيلي، في سماء دمشق.

وتمكنت الدفاعات الجوية في سوريا من إسقاط عدة صواريخ إسرائيلية، حسبما نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

إسرائيل تقصف سوريا

ونشرت وكالة الأنباء السورية مقطع فيديو للحظة تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الإسرائيلية.

وقال مصدر عسكري سوري إن عمليات حصر نتائج القصف الإسرائيلي ضد دمشق وحمص لا تزال مستمرة.

تفاصيل قصف إسرائيلي لسوريا

في حوالي الساعة الحادية عشرة،  مساء اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا عبر جنوب شرق العاصمة اللبنانية "بيروت".

وأشار المصدر العسكري السوري إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص، مؤكدًا تصدي وسائط الدفاع الجوي للصواريخ الإسرائيلية وإسقاط معظمها.

إسرائيل تقصف مواقف عسكرية في سوريا

ويأتي ذلك اليومين، بعد يومين من القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، تجاه محافظة القنيطرة بسوريا.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الهجوم الإسرائيلي بالصواريخ استهدف غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش الإسرائيلي هاجم منشأة عسكرية في القنيطرة، موضحا أنه لم تقع أي خسائر بشرية.

ويشن الجيش الإسرائيلي العديد من الهجمات تجاه مواقع تابعة لإيران داخل سوريا. 

الدفاعات الجوية السورية هجوم إسرائيلي سوريا إسرائيل دمشق حمص

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

انهيار عقار من 5 طوابق فى دمنهور

أمن القاهرة يفحص فيديو التعدى على مسن داخل عقار بعين شمس

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يعلن تفاصيل إحباط هجوم إسرائيلى على دمشق وحمص

قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

5 ملفات شائكة.. ماذا يفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض؟