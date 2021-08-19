قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

تصدت الدفاعات الجوية السورية، مساء اليوم، إلى هجوم إسرائيلي، في سماء دمشق.

وتمكنت الدفاعات الجوية في سوريا من إسقاط عدة صواريخ إسرائيلية، حسبما نشرت وكالة الأنباء السورية "سانا".

إسرائيل تقصف سوريا

ونشرت وكالة الأنباء السورية مقطع فيديو للحظة تصدي الدفاعات الجوية للصواريخ الإسرائيلية.

وقال مصدر عسكري سوري إن عمليات حصر نتائج القصف الإسرائيلي ضد دمشق وحمص لا تزال مستمرة.

تفاصيل قصف إسرائيلي لسوريا

في حوالي الساعة الحادية عشرة، مساء اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما صاروخيا عبر جنوب شرق العاصمة اللبنانية "بيروت".

وأشار المصدر العسكري السوري إلى أن الهجوم الإسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينتي دمشق وحمص، مؤكدًا تصدي وسائط الدفاع الجوي للصواريخ الإسرائيلية وإسقاط معظمها.

إسرائيل تقصف مواقف عسكرية في سوريا

ويأتي ذلك اليومين، بعد يومين من القصف الذي شنه الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء الماضي، تجاه محافظة القنيطرة بسوريا.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الهجوم الإسرائيلي بالصواريخ استهدف غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وقال مصدر عسكري سوري إن الجيش الإسرائيلي هاجم منشأة عسكرية في القنيطرة، موضحا أنه لم تقع أي خسائر بشرية.

ويشن الجيش الإسرائيلي العديد من الهجمات تجاه مواقع تابعة لإيران داخل سوريا.