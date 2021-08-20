بطريرك الأقباط الكاثوليك يشارك فى استكمال اللقاءات التكوينية لمرحلة إعداد الخدام

استكملت مساء الخميس اللقاءات التكوينية لمرحلة إعداد الخدام لكنائس القاهرة، وذلك بمشاركة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي، بكوبري القبة.

جاء ذلك بحضور الأب الدكتور يونان شحاتة، مسؤول المكتب، وقد ألقى غبطة البطريرك موضوع اللقاء الأول بعنوان "مدخل إلى الأسرار المقدسة"، ثم ألقى الأب جورج جميل، راعي كنيسة عذراء السجود والقديسة هيلانة بشبرا اللقاء الثاني وموضوعه "مدخل الى الطقوس المقدسة". واختتم اليوم بالاحتفال بعيد ميلاد البطريرك.

الجدير بالذكر أن هذه اللقاءات التكوينية تأتي في إطار حرص مكتب التعليم المسيحي في الاستمرار في تكوين الخدام، حيث تقام هذه اللقاءات مرتين شهريًا.

وتواصل الكنائس القبطية برئاسة رؤساء الكنائس صوم السيدة العذراء مريم، الذي بدأ في 7 أغسطس الماضي، ويستمر على مدار 15 يومًا متتاليًا، على أن يختتم الصوم بقداس العيد في 22 من الشهر ذاته



ويتضمن البرنامج اليومى للعذراء، كورال للأطفال أو الشباب يشمل مدائح وتراتيل العذراء باللغات العربية والقبطية واليونانية القديمة، وتتختم النهضات فى كل يوم بعظة روحية، تستضيف خلالها كل كنيسة أسقف أو كاهن أو خادم من مكان خارج الإيبارشية، حتى تنتهى فى تمام الساعة التاسعة مساءً.

وخلال الاحتفالات السنوية، التى أطلقتها الكنيسة القبطية خصيصًا لتكريم "العذراء" تستقبل أديرة وكنائس السيدة العذراء مريم الاف الزائرين للاحتفاء بها خلال الـ15 يومًا.

كما أنه خلال احتفالات العذراء تطلق الكنائس التى تحمل اسم السيدة العذراء مريم بجميع المحافظات، فعاليات النهضات الروحية، فى مساء كل يوم، وتتضمن طقس صلاة العشية، زفة للسيدة العذراء مريم، عبارة عن دورة يحمل فيها الأسقف أو راعى الكنيسة أيقونة العذراء ثلاثة مرات، مع مدائح العذراء مريم، التى يتلوها الشمامسة والشعب، ويتفاعل فيها النسوة بالزغاريد.