الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استثمارات صناعية ومراكز متنقلة.. حصاد نشاط وزارة التخطيط فى 24 ساعة

الدكتورة هالة السعيد
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

شهدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهات التابعة لها، اليوم الخميس، نشاطا مكثفًا تستعرضه «الدستور» فى السطور التالية:

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 21/2022 وهو العام الرابع من الخطة متوسطة المدى للتنمية المستدامة (18/2019 ــ 21/2022). 
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن أهمية القطاع الصناعي تتجلّى في توليده لنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه لنحو 15% من جملة العمالة المنتظمة، علاوة على مُساهمته في نشاط التصدير بنسبة تتراوح ما بين 80% و85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية، مما يجعله يتبادل المركز الأول مع تحويلات المصريين بالخارج في قائمة المصادر الرئيسية الـمولّدة للنقد الأجنبي.
https://www.dostor.org/3544308

 

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 21/202، والتى تتضمن التوجه نحو إقامة "عناقيد صناعية مُتكاملة الخدمات" في مجالات صناعيّة مُحدّدة للاستفادة من وفورات التخصّص ومزايا التكامُل، مثل العناقيد الصناعيّة في مجال الغزل والنسيج ومجال تصنيع الأثاث الخشبي،

https://www.dostor.org/3544315


فيما أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن أماكن تواجد سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العدل والمعنية بخدمات قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية والسيارات التي تقدم خدمات الشهر العقاري بوزارة العدل بمنطقة الساحل الشمالي والعلمين، للأسبوع القادم.

https://www.dostor.org/3545114


بينما كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر عززت مخزونها من السلع الاستراتيجية بواردات قدرها 4.6 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.028 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 608.1 مليون دولار بنسبة ارتفاع 15.1%.

https://www.dostor.org/3544604

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري لتسجل 15.5 مليار دولار، مقابل 11.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 30.1%.

https://www.dostor.org/3544293 

التخطيط الدكتورة هالة السعيد استثمارات حصاد الاحصاء

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