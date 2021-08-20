توزيع 100 كارت نيرة لتشجيع المرأة الريفية على المشروعات الصغيرة فى كفر شكر

نظم فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية برئاسة الدكتورة شيرين بركات مقرر المجلس بالمحافظة بالإشتراك مع الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ندوة توعوية بجمعية عبدالعزيز مصطفى خليل بكفر تصفا فى إطار جهود الدولة لدعم دور ومكانة المرأة في المجتمع وحل مشكلاتها وقضاياها وتصعيدها إلى الجهات المعنية.

كما تهدف لمواجهة الزواج المبكر ومشكلة ختان الإناث والزيادة السكانية وخفض النمو السكاني ونشر الوعي فى اهتمام كل سيدة بالمشروعات الصغيرة داخل منزلها وتحسين الأوضاع المعيشية للأسرة وتحقيق الأهداف الاسترايجية من مبادرة حياة كريمة.

وأكدت الدكتورة شيرين بركات مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية أنه، يوجد خطة طموحة تستهدف النهوض بدور ومكانة المرأة داخل الريف القليوبي وتوعيتها بكافة القضايا والمساهمة في حل المشكلات بالتصعيد إلى الجهات المعنية المسئولة عن حل المشكلة لراحة وخدمة جميع السيدات، مشيرة إلى تنظيم دورات تدريبية على المشروعات الصغيرة لتحسين الأوضاع المعيشية والمادية للأسر المصرية من خلال الإنتاج المنزلي.

ولفتت إلى أنه سيتم عقد ندوات تثقيفية حول مشكلات الزواج المبكر وختان الإناث والقضية السكانية وتنظيم الأسرة والتربية السليمة للأطفال باعتبارهم بذور المستقبل الذين يرفعون راية مصر دول العالم، مؤكدة إلى توزيع كارت نيرة على 100 سيدة مقدمة من بنك التنمية والائتمان الزراعي.

وأكد الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر فى تصريحات صحفية أن، الدولة تولي اهتماما كبيرا بالنهوض بكافة مناحي الحياة للمرأة المصرية داخل الريف، مشيرا إلى البرنامج التكميلي للمجتمع الريفى الذي يقدمه بنك التنمية والائتمان الزراعي يهدف إلى تمويل المشروعات متناهية الصغر سواء كانت زراعية تصنيع زراعي حرفي تجاري لتعزيز التنمية الزراعية والريفية وتحسين ومستوي المعيشة بالإضافة إلى توفير مصدر زيادة الدخل من خلال تمويل متناهي الصغر لمشروعات ريفية منها تربية الطيور والحيوانات المنزلية وتجارة الغلال والحرف اليدوية بهدف تمكين أهل الريف اقتصاديا وتماشيا مع مبادرة البنك المركزي للشمول المالي برنامج "باب رزق".

وأوضح راجى سعد رئيس مجلس إدارة جمعية عبدالعزيز مصطفى خليل لتنمية المجتمع بكفر شكر أن الجمعية تعمل على خدمة ودعم المرأة الريفية وتحسين أوضاعها الاجتماعية وتوعيتها في شتى المجالات، وأنها تسير على خطى القيادة السياسية في توعية السيدات ببرامج وخطط الدولة في ضرورة التسجيل لتلقي لقاح كورونا وقضايا ختان الإناث والزواج المبكر وخطورته وتوجيه جموع سيدات القرى التابعة بضرورة المشروعات المنزلية التي تزيد من دخل الأسرة ماديا وتحقق أحلام أولادها فلذة كبدها بالمستقبل المشرق.