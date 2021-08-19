حبس عاطل ضبط بحوزته كمية من مخدر الفودو بالتبين

أمرت النيابة العامة بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بترويج المواد المخدرة بمنطقة التبين فى حلوان.

كانت وحدة مباحث قسم شرطة التبين، برئاسة المقدم محمد ملش، قد نجحت في ضبط عاطل قبل ترويج كمية من مخدر الفودو على المتعاطين بدائرة القسم.

وكشفت التحريات التي أجراها النقيب مصطفي عبدالمعبود، معاون مباحث قسم شرطة التبين، عن اتجار أحمد محمد ع، 30 سنة، عاطل، في المواد المخدرة، متخذا من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 تذكرة من مخدر الفودو، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتف لتسهيل تواصله مع الزبائن.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2026 لسنة2021 وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بقرارها سالف الذكر.