الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

فن

كواليس استعدادات محمد رمضان لـ«أقوى حفل في الساحل» (صور)

رمضان
رمضان

يتابع النجم محمد رمضان البروفات النهائية لحفله في الساحل الشمالي بجولف بورتو مارينا وهو الحفل الذي يحمل عنوان "أقوى حفل في الساحل".

وتقوم شركة تذكرتى منظمة الحفل ومحمود الشيخ ونبيل السويسي بمجهود ضخم لخروج الحفل بشكل عالمى، حيث بيعت كافة تذاكر الحفل بشكل كامل.

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رمضان

ويحضر محمد رمضان يومين في البروفات لمتابعة الأمور النهائية مع مهندس الإضاءة حامد عرفة ومهندس الصوت عماد نبيل والفاير شو سامى يوسف والمسرح تامر فوزى تمهيدا لتقديم الحفل يوم الجمعة المقبل الموافق 20 أغسطس عدد كبير جدا من سكان الجولف يلتفون حول محمد رمضان فور وصوله الى مكان الحفل من أجل التقاط الصور معه.

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رمضان

الجدير ذكره أنه قد تخطى الكليب الجديد “على الله” للفنان محمد رمضان والذي  يعد أحدث أغانيه، حاجز المليون مشاهدة الأول عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات “يوتيوب”، بعد أن طرحت مساء أمس الأربعاء. 

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رمضان

وظهر الفنان فيها وهو يرتدي الملابس البدوية، لتحقق الأغنية طفرة هائلة وتتصدر موقع "يوتيوب" خلال 12 ساعة فقط من إطلاقها، والأغنية الجديدة التي صورها أثناء تواجده في منطقة الساحل الشمالي وصورها بين أبناء البدو من إنتاجه الخاص، وهي الأغنية من كلمات وألحان إسلام شندي ومن توزيع ديزل، والكليب مونتاج وتصحيح ألبون وجرافيكس عمرو عاكف.

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رمضان

وكان آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.

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رمضان
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