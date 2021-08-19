الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المخرج حسام بدران يرزق بمولودته الأولى «إيلا»

حسام بدران
حسام بدران

استقبل المخرج حسام بدران، مولودته الأولى من زوجته إيناس الغزالي، والتي أطلق عليها اسم "إيلا ". 

وتزوج حسام بدران من إيناس الغزالي نهاية العام الماضي في شهر يوليو عام ٢٠٢٠. 

وتعد هذه الزيجة، الثانية للمخرج حسام بدران بعد انفصاله عن الفنانة ساندي عقب عدة خلافات بينهما .

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حسام بدران

كما خاض تجربة الإنتاج بفيلم "خطة جيمي" عام ٢٠١٤ وهو بطولة ساندي و اسلام جمال وجنا عمرو ولطفي لبيب وهناء الشوربجي .

ومن أبرز أعمال المنتج والمخرج حسام بدران، في عالم الإنتاج والإخراج فيديو كليب «هاي» و«بينا خير» للمطربة رنا سماحة، وبرنامج الأطفال «كاندي» للمطربة ساندي، والذي تم عرضه عام 2016، وفيلم «خطة جيمي» من بطولة ساندي، وإسلام جمال، وجنا عمرو، ولطفي لبيب، وهناء الشوربجي، وتأليف إيهاب ناصر، ومن إخراج تامر بسيوني .

يذكر أن المخرج حسام بدران، تزوج من الفنانة ساندي عام ٢٠١٢ واستمر زواجهما نحو ٨ سنوات ولم ينجب منها أطفالا.

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حسام بدران
حسام بدران المخرج ساندي هناء الشوربجي لطفي لبيب كاندي رنا سماحة

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