القبض على مشتبه به يحمل قنبلة فى محيط الكونجرس الأمريكى

أكدت مصادر أمنية أمريكية، مساء الخميس، أن قوات الشرطة ألقت القبض على المشتبه به في محيط الكونجرس، بعد رضوخه لندءات أفراد الأمن وتسليم نفسه لهم.

وكانت الشرطة الأمريكية طلبت من سكان بعض المناطق في واشنطن إخلاء أماكنهم من أجل التفتيش، وكذلك فحص السيارات المتوقفة في محيط الكونغرس بعد التهديد بوجود 4 قنابل، وذلك حسب قناة "العربية".

وكانت السلطات الأمريكية، أكدت في وقت سابق الخميس، أن مشتبه به أمام مبنى الكونجرس يحمل قنبلة متفجرة داخل شاحنة ويقول إنه يريد مقابلة الرئيس جو بايدن.

وأوضحت مصادر أمريكية، أن المشتبه به في حادثة الشاحنة يقول إن جو بايدن سيتحمل المسؤولية لو تم تفجيرها.

وأشارت المصادر الأمريكية الى أن المشتبه به في حادثة الشاحنة يقول إنه لا يرغب في الموت ويريد العودة لبيته.

من جهتها أكدت شرطة الكونجرس انها لا تعرف بعد دوافع المشتبه به بشأن القنبلة قرب مبنى الكابيتو، مشيرة إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يتفاوض مع مشتبه به يقول إنه يحمل قنبلة قرب الكابيتول.