اسلام السباخي يشارك فى فيلم «200 جنيه» وعرضه 25 أغسطس

يشارك الفنان الشاب اسلام السباخي فى فيلم "200 جنيه" بطولة أحمد السقا وهاني رمزي ومجموعة من النجوم.



وأبدى إسلام سعادته بالمشاركة فى العمل مؤكدًا أنه فخور بالتعاون مع كوكبة من الفنانين الكبار فى الفيلم ويتمني أن ينال إعجاب جمهوره.

و حققت أغنية «200 جنيه» للمطرب أحمد سعد، 260 ألف مشاهدة خلال أقل من 24 ساعة بعد اطلاقها كدعائية لفيلم “قصة 200 جنيه” بطولة ليلى علوي وإسعاد يونس، ومن المقرر طرحه، 25 أغسطس الجاري، بدور العرض.

وكشف أحمد سعد أسباب تأجيل طرح الأغنية قائلاً: "أنا عاوز اعتذر لكل جمهوري الحبيب عن عدم طرح اغنية فيلم 200 جنيه النهاردة عشان حصلت مشلكة والناس كلها هتسألني ايه المشكلة هى أن أنا نزلت بوستر للأغنية علي صفحتي دعائي صورتي في النص وباقي الأبطال في الصورة اللي هما أبطال حياتي".

فيلم «200 جنيه»، تدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي ويظهر فيه مجموعة كبيرة من النجوم، كل بطل له حدوتة مختلفة عن الأخرى، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي حول "200 جنيه" تنتقل من شخص إلى آخر، من مختلف الطبقات الاجتماعية وأماكن المعيشة ولكن تربطهم هذه العملة الورقية، فيما يتنقل العمل بين مجموعة قصص مختلفة

تفاصيل فيلم 200 جنيه



ومن المقرر عرض الفيلم فى جميع السينمات يوم 25 أغسطس الجاري.

وتدور أحداث الفيلم مع طباعة العملة، لتظل مع شخص ويعطيها لنجله الذي يمنحها للمدرس الخاص به لننتقل إلى أسرته وتصبح هي مشكلته في الحياة.

أبطال فيلم 200 جنيه



يذكر أن فيلم "200 جنيه" يعتمد على البطولة الجماعية بمشاركة عدد كبير من النجوم، وهم الفنان أحمد السقا، إسعاد يونس، هاني رمزي، أحمد رزق، نيللي كريم، ليلى علوى، محمود حافظ، مي سليم، ليلى علوي، طارق عبدالعزيز، ملك قورة، محمد فراج، أحمد السعدنى، نهى صالح، وعدد من ضيوف الشرف منهم آسر ياسين، وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج محمد أمين.