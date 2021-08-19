الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بـ1000 جنيه.. أسعار تذاكر محمد حماقى فى الساحل الشمالى

محمد حماقي
محمد حماقي

أعلن المطرب محمد حماقي الأيام الماضية عن إحياء حفل غنائي يوم 27 أغسطس، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي.

ورصد «الدستور» أسعار تذاكر الحفل التي طرحتها الشركة المنظمة لها للجمهور على ثلاث فئات وتبدأ من 1000 جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 400 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “يا فاتني” والذي طرح عددا منها الأيام الماضية، بالإضافة إلى أغنياته القديمة ومنها: "نفسى أبقى جنبه، وقدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني ليه" و"من البداية"، "يا ستار"، " كان وكان" ، "واحدة واحدة" وغيرها من الأغنيات.

1000 أغسطس الجارى الهيئة العامة للترفية المطرب محمد حماقي المملكة العربية السعودية النجم محمد حماقي بالساحل الشمالى المملكة العربية بمدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة

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