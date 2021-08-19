وزير المالية الموريشى يبحث مع سفيرة مصر دعم التجارة بين البلدين

استقبل وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الموريشي، الخميس، الدكتورة علياء سمير برهان، سفيرة مصر لدى موريشيوس، في إطار مواصلة سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.

وأكدت السفيرة المصرية خلال اللقاء أهمية العمل على مضاعفة حجم التجارة بين البلديّن والاستفادة من كافة الأدوات المالية المتاحة التي تخدم حركة التجارة البينية بحكم مزايا آلية المتابعة لتجمع الكوميسا، وبما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين لا سيما على الصعيد الاستثماري والاقتصادي، وذلك حسب وزارة الخارجية.

من جانبه، أعرب الوزير الموريشي عن رغبة بلاده في استقبال استثمارات مصرية للاستفادة من الامتيازات التي تمنحها المنطقة الحرة في موريشيوس، وما تتمتع به بلاده من فرص كمركز مالي مستقر في منطقة المحيط الهندي.

وأكد الوزير الموريشي على أهمية إقامة مشروعات مشتركة بين البلديّن في عدة قطاعات دعمًا لمجالات التعاون الثنائي بين الجانبين، فضلاً عن تيسير سُبل نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الموريشية.

وزير الطاقة يستقبل السفيرة المصرية في بورت لويس

واستقبل وزير الطاقة والمرافق العامة الموريشي، الثلاثاء الماضي، علياء سمير برهان، سفيرة مصر في بورت لويس، حيث تناول اللقاء رغبة الجانب الموريشي في الاستفادة من خبرات مصر المتراكمة في مجال بناء قدرات الكوادر الموريشية، لاسيّما في مجالات تحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت السفيرة المصرية إلى تجربة مصر في إنتاج وحدات متنقلة لتحلية وتطهير المياه والصرف الصحي، وهو ما أعرب الوزير الموريشي عن تطلع وزارته إلى التعرف على الخبرات المصرية في هذا المجال بهدف تخفيف الضغط على شبكات المرافق العامة في بلاده.

كما أعرب الوزير الموريشي عن تطلع بلاده إلى الاستفادة من التجربة المصرية في مجال التحول من استخدام الوقود الأحفوري وخاصة الفحم في توليد الكهرباء إلى الطاقة المتجددة.

وأعربت السفيرة المصرية عن استعداد مصر التعاون مع موريشيوس لتقديم المشورة الفنية والمزيد من الدورات التدريبية للكوادر الموريشية في كافة مجالات الطاقة، وبما يدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ويعكس ما تشهده العلاقات من تطورات خلال الفترة الأخيرة.