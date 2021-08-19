حجز المتهمين بالنصب على المواطنين فى النزهة على ذمة التحريات

قررت نيابة النزهة، حجز شخصين على ذمة التحريات، فى اتهامهما بالنصب على 8 مواطنين في 5 ملايين جنيه، بزعم استثمارها وتوظيفها مقابل أرباح سنوية.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام كل من (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات خدمات السيارات، عضو منتدب بذات الشركة- كائنة بدائرة قسم شرطة النزهة) بالنصب والاحتيال على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم بالشركة محل عملهما مقابل أرباح سنوية، وعدم التزامهما بسداد الأرباح أو رد أصول المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، كما أمكن التوصل لـ8 من المجنى عليهم، حيث بلغ إجمالي المبالغ المالية المستولى عليها 4 ملايين و980 ألف و500 جنيه.

تم بإرشاد أحدهما ضبط سيارة ملاكى أقر بشرائها من متحصلات وقائع النصب، وأقرا بإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.