تداول 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

تداولت أرصفة ميناء دمياط، 23 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط خلال ٢٤ ساعة مضت.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 65769 طنا تشمل: 1430 طن رمل و 4750 طن كسب فول صويا و 16210 طن فوسفات و 41000 طن ملح و 2379 طن بودرة جبس.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 38025 طن تشمل: 30932 طن ذرة و 350 طن خشب زان و 5379 طن فول صب و 1116 طن قمح و 953 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 248 طنا .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 246 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وفلفل وخرشوف وفاصوليا وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وشمر وزيتون) وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والجزائر وألمانيا وهولندا وكرواتيا وباكستان وسلوفينيا وأمريكا وانجلترا .

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 74 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 395 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 1116 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 4893 طنا .

كما غادر عدد 1 قطار مكون من 25 عربة بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5657 شاحنة .