الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الفتوى» توضح حكم امتناع الزوجة عن المعاشرة حال صومها تطوعا

حكم عدم معاشرة الزوج
حكم عدم معاشرة الزوج

ورد سؤال إلى لجنة الفتوى التابعة للجامع الأزهر، من سائلة تقول: تعودت صيام الاثنين والخميس والأيام القمرية، وفى يوم نويت الصيام فإذا بزوجي يطلبني للفراش، فقلت له أنا نويت الصيام مما دفع الزوج للذهاب إلى الغرفة المجاورة فما الحكم الشرعي في ذلك ؟ وهل الخلوة في الفراش لها أيام مستحبة في الأسبوع أم في أي يوم يشاء الزوج؟

ويعتبر هذا السؤال من الأسئلة المهمة التي تحظى باهتمام كبير من جانب السيدات، خاصة في الأيام التي يستحب فيها الصيام مثل شهور “المحرم، ورجب، وشعبان”، حيث يستحب كثرة الصيام فيهم، بل هناك بعض السيدات ترغب في صيام يومي الاثنين والخميس بصفة دائمة، لذا تستمر عمليات البحث والسؤال حول حكم الشرع في الصيام مع الجماع.

من جانبه، أجابت اللجنة قائلة: "من المعلوم شرعاً أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم صيام تطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ....) رواه البخاري برقم 5250، وعليه كان يجب على السائلة أن تمكن زوجها من نفسها، وإلا عرضت نفسها لغضب الله تعالى قال صلى الله عليه وسلم (إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ) رواه مسلم برقم 3611.

وأضافت اللجنة، أنه ليس للجماع أياماً محددة في الشرع بل ترجع إلى رغبة الزوج وقدرته على الجماع، مع ملاحظة أن يراعى الزوج حالة الزوجة الصحية ويتجنب الحيض والنفاس والدبر، وقال تعالى (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ {البقرة/222}) هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.

حكم الجماع في الصيام حكم صيام الزوجة بدون إذن الزوج آداب الصيام حكم صيام التطوع لجنة الفتوى بالازهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

5024 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى