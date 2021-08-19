لاعب مشهور بين قتلى «السقوط المروّع» من طائرة أمريكية في كابول

كشفت وسائل إعلام محلية، اليوم الخميس، عن وفاة زكي أنواري، لاعب منتخب أفغانستان لكرة القدم، بعد سقوطه من طائرة أمريكية في كابول.

ولا يزال مشهد سقوط 3 أفغان من طائرة عسكرية أمريكية أثناء إقلاعها من مطار كابول محفوراً في ذاكرة كل من شاهده.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن التعرف على هوية أحد الأشخاص الثلاثة والذي تبين أنه لاعب سابق في فريق الشباب الوطني الأفغاني اسمه زكي أنواري ويبلغ من العمر 19 عاماً.

ويُعتقد أن زكي أنواري كان من بين العديد من الأشخاص الذين لقوا حتفهم بعد أن صعدوا إلى الطائرة أثناء إقلاعها، في مقطع فيديو مروّع يظهر جثثًا تتساقط على الأرض أثناء صعود الطائرة إلى السماء.

وأكدت المديرية العامة للتربية البدنية والرياضة في أفغانستان نبأ وفاة زكي أنواري وبأنه هرع إلى المطار بعد ساعات من سقوط كابول في يد طالبان، وتمسك بالمدرج في يأس مطلق وركض خلف طائرة القوات الجوية الأمريكية.

وفي آخر مشاركة له على فيسبوك، قال اللاعب الشاب الموهوب: "أنت رسام حياتك، لا تعطي فرشاة الطلاء لأي شخص آخر!".

اللاعب زكي أنواري عاش في كابول ودرس في مدرسة الاستقلال الفرنسية الأفغانية، وهي واحدة من أقدم وأعرق المدارس في البلاد.

وتم استدعاء زكي أنواري لمنتخب الشباب عندما كان يبلغ من العمر 16 عامًا وكان محبوبًا من قبل أقرانه ومدربيه.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، كتب أحد أصدقاء زكي أنواري: "أخي، كانت لدي معه ذكريات لا تُنسى، خسارته التي لا توصف".

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأمريكي أنه قام بإجلاء نحو ألفي شخص من العاصمة الأفغانية كابول خلال الساعات الـ 24 الماضية، ومن بينهم 325 مواطناً أمريكياً.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الأربعاء، إنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، غادرت 18 طائرة سي-17 مطار كابول.

وأشار كيربي إلى أنه يتوقع إجلاء 2000 شخص آخرين بحلول صباح اليوم الخميس. ويشمل هذا العدد مواطنين أفغانا ومدنيين من دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) ومواطنين أمريكيين.

وأشار كيربي إلى استمرار وصول طائرات "سي-17" إلى كابول وعلى متنها قوات ومعدات، وليست كلها مصممة لاستيعاب حمولتها القصوى التي تبلغ 300 شخص.

ويوجد حاليا 4500 جندي أمريكي في مطار كابول، وتعتزم الولايات المتحدة زيادة العدد إلى 6 آلاف جندي قريبا.

ويقوم الجنود الأمريكيون بتأمين المطار وتنظيم إجلاء المواطنين الأمريكيين والموظفين الأفغان السابقين الذين كانوا يعملون مع القوات الأمريكية في البلاد.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه لم تقع أي اشتباكات بين القوات الأمريكية وقوات طالبان في المطار، وأضاف أن قنوات الاتصال مفتوحة مع صناع القرار في الحركة.