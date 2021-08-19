الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

إنشاء محطات الفضاء في المنطقة المدارية

إجازتك الجاية في الفضاء (إنفوجراف)

إجازتك الجاية في
إجازتك الجاية في الفضاء

تعمل شركة Orbital Assembly على إنشاء فندق في الفضاء، إذ أقامت الشركة محطة فضائية تسمى محطة فوييجر. بحسب موقع times travel.

وتضم المحطة فندقًا فضائيًا يمتد على مساحة 124861 قدمًا مربعًا، ويحتوي على فيلات فاخرة التى تبلغ مساحتها 5382 قدمًا مربعًا.

تستوعب الفيلا 16 شخصًا وتحوي دورة مياه ومطبخا، يسع للفندق 400 ضيف ويحتوي على جميع المرافق.

كما يضم الفندق مطاعم وصالات اللياقة البدنية وأماكن للحفلات الموسيقية، كما سيكون للفندق جاذبيته الخاصة التي تعادل سدس جاذبية الأرض.

إجازة في الفضاء
الفضاء اجازة

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من يحاسب على «المشاريب»؟

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