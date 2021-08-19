إجازتك الجاية في الفضاء (إنفوجراف)

إنشاء محطات الفضاء في المنطقة المدارية

تعمل شركة Orbital Assembly على إنشاء فندق في الفضاء، إذ أقامت الشركة محطة فضائية تسمى محطة فوييجر. بحسب موقع times travel.

وتضم المحطة فندقًا فضائيًا يمتد على مساحة 124861 قدمًا مربعًا، ويحتوي على فيلات فاخرة التى تبلغ مساحتها 5382 قدمًا مربعًا.

تستوعب الفيلا 16 شخصًا وتحوي دورة مياه ومطبخا، يسع للفندق 400 ضيف ويحتوي على جميع المرافق.

كما يضم الفندق مطاعم وصالات اللياقة البدنية وأماكن للحفلات الموسيقية، كما سيكون للفندق جاذبيته الخاصة التي تعادل سدس جاذبية الأرض.