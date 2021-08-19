الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب كل القوات الأجنبية من ليبيا

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب، دون استثناء، من الأراضي الليبية.

وقال لافروف، خلال مؤتمر مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش في موسكو حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك): "أكدنا دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة انسحاب جميع العسكريين الأجانب، دون استثناء، من أراضي ليبيا".


وأشار إلى أنه تم خلال اللقاء مناقشة استئناف عمل اللجنة الحكومية المشتركة وتنفيذ المشاريع الاقتصادية بين البلدين، وأن الطرفين أوليا اهتمامًا خاصًا لاستئناف عمل اللجنة التجارية والاقتصادية الحكومية المشتركة، بما في ذلك شركة "جازبروم نفط" و"تاتنيفط"، والسكك الحديدية الروسية، والتي كانت تعمل حتى عام 2011، مع شركائها الليبيين، في تطوير مشاريع مفيدة للطرفين.


وقال إن موسكو مُستعدة للمشاركة في العمل للتنسيق والاتفاق على معايير انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا، وأن الوزيرة نجلاء المنقوش أبلغتنا أن القيادة الليبية تقوم الآن بصياغة آلية استشارية وعملية تشاورية لإنشاء معايير محددة لتنفيذ قرارات انسحاب جميع العسكريين الأجانب وسنكون مستعدين للمشاركة البناءة مع البلدان الأخرى في هذا العمل.
 

 

طرابلس ليبيا موسكو روسيا الخارجية الروسية

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وائل لطفي

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