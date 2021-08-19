الجزار من حى «كابيتال ريزيدانس»: نعمل ليل نهار لإنجاز مشروعات العاصمة الإدارية

استهل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارته التفقدية الموسعة للعاصمة الإدارية الجديدة، بتفقد المراحل الأخيرة للانتهاء من أعمال التشطيبات بالحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، ويرافقه فى الجولة مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

جولة الجزار من حي كابيتال ريزيدانس

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة مواصلة الليل بالنهار لتنفيذ المشروعات المختلفة بالعاصمة الإدارية الجديدة في مواعيدها المحددة، نظرًا لأهمية هذه المدينة، والتى ستشكل مرحلة جديدة فى تاريخ الدولة المصرية، مطالبًا مسئولى الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمواصلة تحقيق النجاحات، والأداء المتميز لقطاعات الوزارة وأجهزتها في النهضة العمرانية التى تشهدها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا سيما في تنمية المدن الجديدة، التى تحقق الهدف الاستراتيجي الأهم للدولة المصرية، والمتمثل في مضاعفة مساحة المعمور المصري.

وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالمجاورات المختلفة بالحى، لتفقد أعمال تشطيب الفيلات والعمارات، حيث تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالكامل بالمجاورتين الأولى والثامنة، وجارٍ الانتهاء من أعمال التشطيبات بباقى المجاورات، حيث شارفت الأعمال على الانتهاء.

جولة الجزار من حي كابيتال ريزيدانس

وأوضح الوزير، أن مساحة الحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، ويضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط بمنطقة الواحة بقلب الحي، بها 674 وحدة سكنية.