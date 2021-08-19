بعد غرق 5 عمال بغلاية مصنع زيت.. إخلاء سبيل الشريك وضبط وإحضار المالك الأصلي

تواصل نيابة كرداسة في الجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع 5 عمال في مصنع عقب سقوطهم داخل غلاية زيت أثناء تصليحها، وقررت النيابة، اليوم الخميس، إخلاء سبيل شريك مالك المصنع، مع ضبط وإحضار المالك الثاني والذي يحمل ترخيص المصنع وأوراقه اسمه.

وكانت نيابة كرداسة، قد أمرت بحبس مالك مصنع الزيوت بمنطقة أبورواش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن لقى 5 عمال مصرعهم بداخل المصنع عقب سقوطهم داخل غلاية زيت اثناء تصليحها.

غش في عمليات إعادة تدوير زيوت السيارات وتكريرها

وأشارت تحقيقات النيابة، إلي وجود غش في عمليات إعادة تدوير زيوت السيارات وتكريرها، حيث استعجلت النيابة تقرير اللجنة الفنية الخاص بفحص شروط السلامة والأمان لمعرفة مدى مطابقة الزيوت للمواصفات من عدمه.

واستعلمت النيابة عن اختصاصات العاملين الذين لقوا مصرعهم في الواقعة ، ودور كل منهم داخل المصنع، وطبيعة العطل الفني الذي حدث في الغلاية.

نتائج التحريات

وتبين من التحريات والفحص أن المصنع يعمل بدون تراخيص منذ 4 سنوات وسبق تحرير محاضر ضده، كشفت تحقيقات النيابة، أن الضحايا من بينهم ابن صاحب المصنع، والضحايا "م.ف.أ"، نجل صاحب المصنع، و"أ.أ.ع"، و"م.ب.ع"، و"ع.م.ح"، و"س.ع"، وتمكنت قوات الإنقاذ من استخراج جثثهم.

وأشارت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع شمال اكتوبر ان الغلاية ارتفاعها 5 أمتار عميقة للغاية بداخلها زيت بارد وكان يقوم العمال بتفريغها لإجراء عمليات تصليح الا ان العامل الاول انزلق وغرق داخل الزيت وأثناء محاولة الاخرين انقاذ بعضهم البعض سقطوا واحدا تلو الآخر ما أدى لغرقهم.

وكشفت المعاينة الأولية وفاة 3 عمال وشريك بالمصنع ونجل شريك آخر داخل غلاية زيت، أثناء إصلاحها من الداخل، وتوفي العامل الذي كان يباشر مهام تصليح الغلاية أولا، وأثناء محاولة إنقاذه لحق به الباقون تباعًا في مأساة أصابت جميع العاملين في المصنع بحالة من الحزن الشديد.

تفاصيل البلاغ

تلقت شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المصنع، بعد وفاة العاملين فانتقلت قوات من الدفاع المدني وخبراء التعامل مع مثل هذا النوع من الحرائق لانتشال جثامين المتوفين من غلاية الزيت، وسيطرت حالة من الحزن الشديد على الحاضرين خاصة العمال وأقاربهم الذين فوجئوا بالخبر عن طريق اتصالات استقبلوها من زملائهم في العمل.

انتقل فريق أمني من البحث الجنائي إلى مكان الحادث أشرف عليه اللواء رجب عبد العال مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة ، وساهم في نجدة العمال وانتشال جثامين المتوفين في وقت سريع ، وأخطرت نيابة كرداسة بالحادث وقررت تكليف الطب الشرعي بمناظرة الجثامين وتوقيع الكشف الظاهري عليها وبيان الرأي الطبي في إمكانية تشريحها أم لا، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الحادث للتأكد من وجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه.

استمع فريق من البحث الجنائي بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس قطاع مباحث أكتوبر لأقوال العاملين في المصنع الذين شرحوا تفاصيل الكارثة بأن أحد زملائهم كان يتولى مهمة تصليح غلاية خاصة بالزيت وتصنيع اللحوم بسبب وجود أعطال فيها وأن العطل كان من الداخل وخلال قيام بعمله اختل توازنه وسقط في الغلاية وخلال محاولة الباقين إنقاذه سقطوا وماتوا واحدًا تلو الآخر.