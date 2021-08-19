تعرف على برنامج المعلوماتية الطبية بجامعة بنى سويف

تقدم "الدستور" خدمة لقراءها الأعزاء، حيث تستعرض أهم البرامج والشعب الجديدة بجامعة بنى سويف وقبل تنسيق الثانوية العامة وذلك تسهيلا على الطلاب فى إطار خدمة جديدة.

ويتم استعراض أهم المعلومات عن تلك البرنامج والمصروفات الدراسية عن كل عام والساعات المعتمدة.

أهم المعلومات عن البرنامج

برنامج المعلوماتية الطبية بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، حيث تبلغ مدة الدراسة بالبرنامج أربعة سنوات بنظام الساعات المعتمدة، بمعدل 144 ساعة معتمدة، والمصروفات الدراسية 20 ألف جنيه سنوياً وقيمة الساعة المعتمدة 500 جنيه مصري.

ويساهم البرنامج فى إعداد كوادر متخصصة فى تقنية نظم المعلومات الطبية ولديهم قدرات ومهارات علمية وعملية عالية الجودة فى برمجيات تقنية المعلومات الطبية الحديثة وعلوم الحاسب وتطويعهم لحل المشكلات الطبية حيث تفتقر الأعمال التخصصية المرتبطة بالمجالات الطبية إلى وجود خريجين متخصصين فى البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات الطبية.

ويهدف البرنامج إلى تلبيه احتياجات سوق العمل المحلي والدولي بتوفير خريجين لديهم القدرة على إنتاج البرمجيات التى تخدم المجالات الطبية وأيضا التخصصات المختلفة التى يحتاجها المجتمع الطبي، وتعميق الوعي العلمي والبحث التطبيقي فى مجال نظم المعلومات الطبية.

شروط القبول بالبرنامج

يتم قبول الطلاب المصريين والوافدين عن طريق مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحصول على شهادة الثانوية العامة المصرية علمي علوم أو علمي رياضة أو ما يعدلهم وفقاً لقانون تنظيم الجامعات، ويجوز قبول خريجي الكليات العلمية الأخري من الجامعات المصرية أو ما يعادلها على أن يكون من خريجي القسم العلمي علمي علوم أو رياضة فى الثانوية العامة أو ما يعدلها.

مجالات عمل لخريجي هذا البرنامج

يمكن لخريجي هذا البرنامج العمل المستشفيات الحكومية والجامعية الخاصة داخل مصر، ومراكز الأبحاث المراكز الطبية المتخصصة، ومعامل التحاليل والأشعة.