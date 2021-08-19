الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ أسوان يوجه بتحويل للمحور البديل للسادات لطريق جاذب للإستثمارات

محافظ أسوان
محافظ أسوان

أجري اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بجولة تفقدية للمحور والطريق الجديد البديل لطريق السادات فيلة الشلال الحميات بطول 3.2 كم وبعرض 13 متر وذلك بعد تعليمات المحافظ بإضافة 500 متر لمد الطريق حتى السجل المدنى ليربط بذلك هذا الطريق الحيوى جنوب وشرق المدينة بغربها بعد الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى فيله - المحمودية بطول 2 كم وبتكلفة 3,1 مليون جنية ، علاوة على إضافة محور مرورى لحى عمارات اللوتس (الإسكان المتميز) لتصل تكلفة الطريق المبدئية إلى 10 مليون جنيه قابلة للزيادة ويتم تنفيذه بواسطة الجهاز المركزى للتعمير.

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وجاء ذلك من أجل خلق شريان ومحور مرورى جديد وسط المناطق الجبلية والمحاجر يساهم في سيولة الحركة المرورية داخل مدينة أسوان والذى سيرى النور في ديسمبر القادم.

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وخلال جولته التي رافقه فيها أحمد شعبان نائب المحافظ، ومسئولي الأجهزة التنفيذية أعطى اللواء أشرف عطية بتحقيق الانسيابية في مداخل ومخارج الطريق لتوضيح الرؤية أمام سائقي المركبات، مع منع إلقاء أي مخلفات أو تراكمات للقمامة، وتوقيع الغرامات على المخالفين، فضلًا عن رفع الكتل الجرانيتية على جانبي الطريق، وأيضًا إزالة أي تعديات مخالفة للإلتزام بنفس عرض الطريق الذى سيتم إنشاؤه باتجاهين، مشددًا على أهمية أن يكون هذا الطريق جاذب للخدمات والإستثمارات المستقبلية سواء محطات وقود أو مراكز خدمة أو هايبر ماركت، وخاصة أنه سيتم وضع حواجز خرسانية بعلامات فسفورية على جانبي الطريق، بجانب تركيب إضاءات تتناسب مع الطبيعة الجبلية للمنطقة، بالإضافة إلى خلق مسطحات خضراء.

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وفى نفس السياق كلف اللواء أشرف عطية مسئولي مديرية الطرق بسرعة الإنتهاء من إجراءات توسعة طريق الكورنيش الجديد ، وخاصة في الأماكن التي بها دورانات تؤدى إلى وقوع الحوادث المرورية المتكررة، وهو الذى يتواكب مع طرح الشوارع والطرق المستهدفة فى خطة الطرق للعام المالى 2021 / 2022 وخاصة الشوارع والطرق الرئيسية والداخلية بمدينة أسوان بتكلفة تقديرية 42،5 مليون جنيه والتى شهدت أعمال الحفر لإنهاء مشروعات إحلال والتجديد للبنية التحتية والتى تمت بشكل متكامل لأول مرة منذ عشرات السنين. 

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أسوان حركة المرور استثمارات محافظ أسوان الطرق جولة تفقدية المناطق الجبلية محور مرورى السادات

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