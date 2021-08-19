الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

روسيا تدعو لتشكيل حكومة أفغانية ترضي جميع الأطراف

سيرجي لافروف
سيرجي لافروف

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، إلى تشكيل حكومة أفغانية ترضي كافة الأطراف.

وقال لافروف، في تصريحات اليوم، إن موسكو تشجع المشاورات التي تجريها طالبان مع الأطراف الأفغانية، وفقا لقناة "العربية".

ورحب الوزير الروسي، بتصريحات حركة طالبان عن تشكيل حكومة شاملة.

وكان صرح وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء، بأن حركة طالبان ترسل "إشارات إيجابية"، بعد سيطرتها على أفغانستان، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية رسمية.

وقال لافروف، في كلمة أمام طلاب جامعة "إيمانويل كانت" في كالينينجراد، إن "ما تعلنه طالبان في كابول، وحقيقة أنها تظهر عمليا وبالممارسة استعدادها لاحترام آراء الآخرين، فعلى ما أعتقد، هذه إشارات إيجابية".

وأضاف لافروف: "وبالأخص، أنهم قالوا إنهم مستعدون لمناقشة الحكومة التي سيشكلونها لتضم ممثلين أفغان آخرين"، وفقا لما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

وأكد وزير الخارجية الروسي على ضرورة الامتناع عن فرض أي شكل من أشكال الحكومة من الخارج على أفغانستان، مشددا على أن حل الصراعات في أفغانستان يتطلب جهودًا مشتركة.

وقال لافروف: "نحن نعرف أفغانستان جيدا، ونحن مقتنعون بأننا نعرف أنه من غير المجدي محاولة فرض أي تشكيلة حكومية من الخارج، لقد حاول الامريكيون صنع ما يسموها ديمقراطية"، بحسب ما نقلته وكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "إننا نطالب بالعمل المشترك لحل العديد من الصراعات، وقد اتضح ذلك مرة جديدة في ظل انهيار الوضع في أفغانستان بعد الانسحاب المتسرع للولايات المتحدة والناتو من البلاد".

فيما اعتبر الممثل الأعلى للسياس الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، أن عملية محاربة الإرهاب في أفغانستان نجحت، فيما فشلت عملية بناء الدولة.

وأكد بوريل على ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الأفغاني، مبديا قلقه على مصير نشطاء حقوق الإنسان والنساء في أفغانستان، وفقا لقناة "العربية".

وأضاف: "نناقش سبل تأمين الحدود الأوروبية من موجة هجرة من أفغانستان".

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