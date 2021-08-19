الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة الخارجية الليبية: نعول على دور روسيا في دعم المؤسسة العسكرية

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

ثمنت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي مع نظيرها الروسي سيرجي لافرف، دور روسيا الإيجابي في وقف إطلاق النار بليبيا، وفقا لما نقلته “سكاي نيوز”.

وأضافت المنقوش: “نشيد بدور روسيا الإيجابي وصولا إلى فتح الطريق الساحلي، وروسيا بصدد فتح سفارة في طرابلس وقنصلية في بنغازي”.

 وأكدت المنقوش: “ناقشنا كيفية تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين بشأن ليبيا، وروسيا بصدد فتح سفارة في طرابلس وقنصلية في بنغازي، ونعول على دورها في دعم توحيد المؤسسة العسكرية”. 

وقالت المنقوش قبيل الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: "نقدر الجهود الروسية في دعم حكومة الوحدة الوطنية، وأريد أن أثمن على دور روسيا الإيجابي متمثلا في دور الرئيس فلاديمير بوتين بإطلاق مبادرة وقف إطلاق النار في يناير 2020 وتشجيع الليبيين على الجلوس معا إلى طاولة التفاوض والحوار".

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي يوم الأربعاء: "يناقش الوزيران تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين".

وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مشترك مع وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، أن موسكو وطرابلس تؤيدان انسحاب جميع القوات والعسكريين الأجانب دون استثناء من الأراضي الليبية.

وقال لافروف: "أكدنا دعم روسيا الاتحادية للقرارات التي يتم اتخاذها في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في اجتماعها قبل خمسة أيام، حول ضرورة انسحاب جميع العسكريين الأجانب دون استثناء من أراضي ليبيا".

 

 

 

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