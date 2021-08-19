«الصناعات الغذائية بالعاشر» تبحث حل أزمة التراخيص مع الهيئات الحكومية

استقبلت لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، خلال اجتماعها الشهرى، برئاسة حسن الفندى وحضور كلاً من المهندسة رحاب عبد الله مدير إدارة الآلات وترخص الغلايات بمصلحة الرقابة الصناعية فرع الزقازيق و أحمد إبراهيم مدير إدارة التموين بالعاشر من رمضان لمناقشة المشاكل وإجراءات التراخيص تسهيلا على المستثمرين بالقطاع، حضر الاجتماع العديد من شركات ومصانع القطاع الغذائى، وهيئة إدارة الجمعية ممثلة فى الدكتورة هالة محمد صلاح الدين مدير عام الجمعية و راندا رفعت مسئول إدارة اللجنة الغذائية.

واستعرض أعضاء لجنة الصناعات الغذائية بعض المشكلات التى تواجههم وأبرزها تعدد جهات الولاية والرقابة على مصانع الغذاء مطالبين بتوحيد المعايير والضوابط مع كل الجهات الرقابية بما يخدم القطاع الصناعى ويسهل عملية الإنتاج، وكذلك عدم تأخير إجراءات تراخيص الغلايات لأكثر من 15 يوما.

وفى سياق متصل طالب حسن الفندى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر ورئيس لجنة الصناعات الغذائية كافة مصنعى الغذاء فى مصر بضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالمية فى عملية التصنيع مؤكدا بأن ذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتوفير الأمان الصحى للمواطن، كما طالب بضرورة تشديد الرقابة على السوق الموازى ومصانع بير السلم التى تضر الصناعة الوطنية المرخصة.

ودعا الفندى، مدير إدارة التموين بالعاشر بضرورة تشريف اللجنة فى اجتماعها الشهرى لمناقشة كافة المشاكل التى تواجه السادة الأعضاء وأصحاب المصانع ووضع حلول سريعة لها.

كما استقبلت اللجنة خلال الاجتماع ممثلى عن بنك مصر لعرض الخدمات المالية التى يقدمها البنك تسهيلا على المستثمرين والمصانع وسبل التعاون فى هذا الصدد.

وأعلن حسن الفندى عن إعادة تشكيل هيئة مكتب لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان خلال اجتماع الشهر القادم فى محاولة لضخ دماء جديدة تسهم فى توسيع الخدمات وتثيرى النشاط وتقديم مزيد من الخدمات العامة للمستثمرين.

يذكر أن جمعية مستثمري العاشر من رمضان وضعت اللمسات النهائية لتشغيل معرضها الدائم لمنتجات مصانع العاشر من رمضان والذى يُمثل نقلة نوعية جديدة لأنشطة جمعية المستثمرين فى التسويق، ومد جسور الثقة بين المواطن المصرى وصناعته الوطنية ذات الجودة العالية.

وأكد الدكتور محمد عبد العال عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، رئيس لجنة المشروعات بالجمعية، على هامش اجتماع اللجنة، أنه يجرى الأن التجهيزات النهائية لافتتاح المعرض قبل نهاية 2021 الذى من المتوقع أن يحضره عدد من الوزارء وكبار المسئولين بمحافظة الشرقية