قطع المياه عن مناطق بـ15 مايو للصيانة غدا

أعلن المهندس السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، قطع المياه عن المرحلتين الأولى والثالثة والمنطقة الصناعية الأولى بالمدينة، اعتباراً من الساعة الـ12 منتصف ليل غد الجمعة الموافق ۲۰۲۱/۸/۲۰، وحتى الساعة الـ6 مساء بعد غد السبت الموافق ۲۰۲۱/۸/٢١.

وأرجع رئيس جهاز 15 مايو، سبب قطع المياه نظراً لقيام الجهاز بأعمال المرحلة الأولى للصيانة لرافع المشروع الأمريكي، مهيبا بأصحاب المخابز والمستشفيات والمواطنين بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن حدوث كسر مفاجئ بخط مياه قطر 200 مم بشارع امتداد الوحدة، الأمر الذى يترتب عليه انقطاع الـمـيـاه عن مناطق (أرض الحداد وشارع امتداد الوحدة وشارع الاعتماد بمنطقة إمبابة).

وأوضحت الشركة، أنه فور حدوث الكسر تم الدفع بسيارات لشفط المياه، وسرعة البدء بأعمال الإصلاح.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

وفي سياق متصل، قال المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أنه تم إجراء استقصاءات للرأى ومسح ميداني للعملاء بقطاع الوادى الجديد للتعرف على آراء العملاء فى الخدمات المقدمة وحصر مشكلاتهم والاجابة على استفساراتهم، ضمن فعاليات بدء استلام أصول قطاع الوادى الجديد.

وقال في بيان، إن فريق التوعية تواصل مع المواطنين فى منازلهم لاستقصاء أرائهم، مشيرا أن المسح الميدانى جاء لتحقيق التواصل المباشر بين أبناء الشركة والمواطنين والتعرف على أهم الشكاوى التى عبر عنها المواطنين والتى تخص الخدمة المقدمة بقطاعي المياه والصرف الصحي من حيث الجودة والسرعة.