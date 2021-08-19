الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحول الرقمي وإقامة المصانع.. أبرز تطويرات هيئة نظافة القاهرة

هيئة نظافة القاهرة
هيئة نظافة القاهرة

تسعى هيئة نظافة القاهرة، لميكنة مهام الداخلية بين الإدارات، في خطة للتحول الرقمي، بدأت تنفذها هيئة نظافة القاهرة خلال الايام الجارية، تماشيًا مع خطط الدولة الرقمية التي بدأتها منذ سنوات.

وخصت هيئة نظافة القاهرة إدارة الجراچات والمخازن والشئون المالية والادارية، في بداية خطة التحول الرقمي، على أن تكون رقمنة الإدارات الباقية تباعًا.

وتعقد الهيئة اجتماعًا لتدريب كافة العاملين بالإدارات بديوان عام الهيئة لعملية التدريب على المهام الرقمية الجديدة لموظفي الهيئة، والتي ستختلف عن طبيعة العمل سابقًا بالاوراق والموافقات وحفظها، لتطور إلى الاستخدام إلكترونيًا.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابي في تصريحات له إلى أن التحول الرقمي سيساعد الهيئة في إنجاز كافة المهمام بالدقة والوقت والوقت المطلوب لتنفيذها في خطة وضعتها هيئة نظافة القاهرة لتطوير بنيتها ومعداتها.

ولم تقتصر عمليات التطوير داخل الهيئة على الدخول الى العالم الرقمي، بل ذهبت إلى الاعتماد على الجهود الذاتية وبالابتعاد عن تكلف الدولة ماليًا بما تقوم به الهيئة،  وافتتحت الهيئة خلال الفترة السابقة، عددًا من الورش الانتاجية التي تقوم بانتاج الاقمشة ومستلزمات المعدات بجانب إقامة والمشاتل الخاصة، كما افتتحت مصنع لتدوير مخلفات الاشجار وتصنيع سماد عضوي من المخلفات في سابقة هي الاولى من نوعها بهيئة النظافة.

أدخلت هيئة النظافة في اسطولها معدات جديدة ووصفتها بالحضارية نظرًا لبساطتها وسهولة تنقلها داخل الازقة مثل دراجة النظافة والتي كانت سابقًا ليس لها وجود، فالهيئة في الوقت الحالي وضعت خطة لاجتياز الازقة والشوارع الجانبية لتنظيفها.

وتكتمل عملية التطوير داخل الهيئة، بالتخلص من كافة الخردوات القديمة والمستكهلة، ضمن خطة الهيئة قي الوقت الحالي بافراغ جميع مخازنها من "الهالك" ببيعه ضمن خطة التطوير، مما ينعش خزنة الهيئة.

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