الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالتفاصيل تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم

«تابع» مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 - 8 - 2021 في محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

تابع مع الدستور مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة القاهرة الكبري وعدد من المحافظات المصرية  تشمل مواقيت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٣:٥٢

وقت الشروق  ٥:٢٥

وقت أذان الظهر ١١:٥٩

وقت آذان العصر ٣:٣٥

وقت آذان المغرب ٦:٣٢

وقت أذان العشاء ٧:٥٤

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٤

وقت الشروق  ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١٢:٠٤

وقت اذان العصر ٣:٤٢

وقت آذان المغرب ٦:٣٩

وقت أذان العشاء ٨:٠٣

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٤٣

وقت الشروق  ٥:١٤

وقت أذان الظهر ١١:٤٧

وقت اذان العصر ٣:٢٢

وقت آذان المغرب ٦:٢٩

وقت أذان العشاء ٧:٤١

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٤٦

وقت الشروق ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١:٥٥

وقت اذان العصر ٣:٣١

وقت آذان المغرب ٦:٢٩

وقت أذان العشاء  ٧:٤٢

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر  ٣:٣٨

وقت الشروق   ٥:٢٣

وقت أذان الظهر ١١:٥٢

وقت اذان العصر ٣:٢٩

وقت آذان المغرب ٦:١٩

وقت أذان العشاء ٧:٣٥

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٣:٥٢

وقت الشروق ٥:٢٥

وقت أذان الظهر ١١.٥٩

وقت اذان العصر ٣:٣٥

وقت آذان المغرب ٦:٣٢

وقت أذان العشاء  ٧:٥٤
 اقرأ أيضا 

بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الجامعات

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٤٧

وقت الشروق    ٥:٢٠

وقت أذان الظهر. ١١:٥٤

وقت اذان العصر.٣:٢٩

وقت آذان المغرب ٦:٢٧

وقت أذان العشاء ٧:٤٩


 اقرأ أيضا 

بوابة الحكومة المصرية لتنسيق الجامعات

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر  ٣:٥٠

وقت الشروق   ٥:١٤

وقت أذان الظهر.   ١٢:٠٠

وقت اذان العصر.  ٣:٣٧

وقت آذان المغرب٣:٣٤

وقت أذان العشاء ٧:٥٧

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة مواقيت الصلاة في محافظة الاسكندرية مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة اليوم في مصر مواقيت الصلاة اليوم الخميس

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

الآن.. رابط نتائج الامتحانات 2021 للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بالاسم فقط

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

رابط نتيجة الثانوية العامة 2021 بالترتيب على الجمهورية

link| لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

Nategtak.. ننشر لينك نتيجة الثانوية العامة 2021 للحصول على نتيجة 3 ثانوي برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

د هند جاد

زبيدة والشاويش حسن وبيكار ومختار.. موعد مع مصر

د. داليا مجدي عبدالغني

الطغيان على العقول

أسماء محفوظ

برنامج عودة الأمهات لحياتهن المهنية بعد الانقطاع

د. بهي الدين مرسي

الدعاة الديجيتال

ماجد حبته

متلازمة هافانا.. مرض أم غرض؟

الحسين عبدالرازق

حد يقول لهم عيب!

إبراهيم داود

تجربة هشام قشطة

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تسجل 7856 إصابة جديدة بكورونا

«جانتس» يعتزم إعادة النظر في قرار المصادقة على منازل للفلسطينيين بالمنطقة «ج»

الزيارة الأولى.. كواليس سفر رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى أمريكا