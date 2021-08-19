«تابع» مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 - 8 - 2021 في محافظات مصر

بالتفاصيل تعرف علي مواقيت الصلاة اليوم

تابع مع الدستور مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظة القاهرة الكبري وعدد من المحافظات المصرية تشمل مواقيت صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة اليوم في مصر

وتعرض الدستور خلال السطور التالية مواقيت الصلاة اليوم الخميس في عدد من المحافظات وهي محافظات الإسكندرية وشرم الشيخ وأسوان والإسماعيلية.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة الكبري

وقت صلاة الفجر ٣:٥٢

وقت الشروق ٥:٢٥

وقت أذان الظهر ١١:٥٩

وقت آذان العصر ٣:٣٥

وقت آذان المغرب ٦:٣٢

وقت أذان العشاء ٧:٥٤

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٤

وقت الشروق ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١٢:٠٤

وقت اذان العصر ٣:٤٢

وقت آذان المغرب ٦:٣٩

وقت أذان العشاء ٨:٠٣

مواقيت الصلاة في محافظة جنوب سيناء

وقت صلاة الفجر ٣:٤٣

وقت الشروق ٥:١٤

وقت أذان الظهر ١١:٤٧

وقت اذان العصر ٣:٢٢

وقت آذان المغرب ٦:٢٩

وقت أذان العشاء ٧:٤١

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر ٣:٤٦

وقت الشروق ٥:٢٩

وقت أذان الظهر ١١:٥٥

وقت اذان العصر ٣:٣١

وقت آذان المغرب ٦:٢٩

وقت أذان العشاء ٧:٤٢

مواقيت الصلاة في محافظة اسوان

وقت صلاة الفجر ٣:٣٨

وقت الشروق ٥:٢٣

وقت أذان الظهر ١١:٥٢

وقت اذان العصر ٣:٢٩

وقت آذان المغرب ٦:١٩

وقت أذان العشاء ٧:٣٥

مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة

وقت صلاة الفجر ٣:٥٢

وقت الشروق ٥:٢٥

وقت أذان الظهر ١١.٥٩

وقت اذان العصر ٣:٣٥

وقت آذان المغرب ٦:٣٢

وقت أذان العشاء ٧:٥٤

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مواقيت الصلاة في محافظة السويس

وقت صلاة الفجر ٣:٤٧

وقت الشروق ٥:٢٠

وقت أذان الظهر. ١١:٥٤

وقت اذان العصر.٣:٢٩

وقت آذان المغرب ٦:٢٧

وقت أذان العشاء ٧:٤٩



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مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

وقت صلاة الفجر ٣:٥٠

وقت الشروق ٥:١٤

وقت أذان الظهر. ١٢:٠٠

وقت اذان العصر. ٣:٣٧

وقت آذان المغرب٣:٣٤

وقت أذان العشاء ٧:٥٧