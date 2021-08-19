الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الفسطاط» تتأهب لارتداء الزى الحضاري.. وإزالات «أبو قرن» تقترب من الانتهاء

ازالات عزبة ابو قرن
ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

واصلت أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة برئاسة المهندسة جيهان عبد المنعم من أعمال الإزالة الخاصة بعزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على عدم التوقف فى أعمال الإخلاء والإزالة والذي يتبعه تسكين المستحقين فى الحال في مدينة “معا“.

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ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

وصرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ، بأنه وصل عدد العقارات التي تم الانتهاء منها في عزبة أبو قرن حتى اليوم، ١٥١ عقار يشمل ٩عقارات تم اخلائه استعدادا للهدم الكلي، كما قد بلغ عدد الأسر التي تم تسكينها وتسليمها الوحدات البديلة المجهزة  ٣٤٨ أسرة مستحقة.

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ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

وأوضحت عبدالمنعم، في بيان لها أنه جاري أعمال الإزالة وتنفيذ الأعمال دون توقف وبإشراف مباشر من اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة  والإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة  الجنوبية  وحي مصر  القديمة.

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ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

أشارت المهندسة جيهان عبدالمنعم، إلى  أنه تنفذ الأعمال بشكل منظم، وتسلم المستحقين لوحداتهم المجهزة بمدينة معا بحى السلام فور الإخلاء، إلى جانب توفير سيارات تابعة للمحافظة لمساعدات أهالينا من قاطني المنطقة الجاري إزالتها فى توصيل متعلقاتهم للسكن الجديد، والسعي بكل جد فى أعمال الإزالة  للانتهاء فى الموعد  المحدد لذلك.

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ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

وأكدت نائب محافظ القاهرة، على المضي قدمًا، والعمل ليل نهار لاستعادة الوجه الحضاريّ لمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة للبدء فى تنفيذ المشروع الترفيهي الذي وجه به رئيس الجمهورية مشروع حديقة تلال الفسطاط.

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ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

يتضمن هذا المشروع إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة الفسطاط التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وتوفير متنفس حضارى يتمتع به المواطن.

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ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

وتأتي الأعمال  تنفيذا للخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة والتى تمثل خطورة على حياة المواطن، ولتوفير حياة راقية  لكل مواطن بمجتمع راقي متحضر.

ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة
ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة
ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة
ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة
إزالات عزبة ابو قرن إزالة عزبة أبو قرن حي مصر القديمة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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