الخارجية الفرنسية: على طالبان السماح بخروج الأفغان ليحظي نظامها باعتراف المجتمع الدولي

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان ، إنه يتعين على حركة طالبان التي سيطرت على أفغانستان التقيد بـ 5 شروط مسبقة لكي يحظى نظامها باعتراف المجتمع الدولي، مشدداً على أن ما تدلي به الحركة المتشددة من تصريحات معتدلة لا قيمة له إن لم تقرن قولها بالفعل.



وقال وزير الخارجية الفرنسي في مقابلة مع شبكة "بي إف إم تي في" الإخبارية الفرنسية، "إذا كان الجيل الجديد من طالبان يريد اعترافاً دولياً، فيتعين عليهم أولاً أن يسمحوا بخروج الأفغان الذين يريدون مغادرة هذا البلد لأنهم خائفون، ومن ثم عليهم أن يحولوا دون أن يصبح بلدهم ملاذاً للإرهاب، ويجب عليهم أن يثبتوا ذلك بشكل ملموس للغاية".

ولفت "لودريان " إلى أنه يتعين على طالبان أيضا السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الأفغانية، واحترام الحقوق، ولا سيما حقوق المرأة، وأخيرا أن يشكلوا حكومة انتقالية، و حذر طالبان من أنهم إذا لم يلبوا هذه المطالب "فسيكونون منبوذين من المجتمع الدولي، وسيتطلب الأمر قدراً كبيراً من الحزم".

- نائبة وزير الخارجية الأمريكي: طالبان تمنع الأفغان من الوصول إلى مطار كابول الدولي



وفي سياق آخر.. أكدت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، أن الولايات المتحدة على علم بالتقارير التي تفيد بأن طالبان تمنع الأفغان من الوصول إلى مطار كابول الدولي، وأن ذلك يتعارض مع الوعود العلنية التي قدمتها المجموعة للسماح بمرور آمن للراغبين في مغادرة البلاد.

وأضافت "شيرمان"، في تصريحات مساء الأربعاء، أوردتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لقد رأينا تقارير تفيد بأن طالبان، على عكس تصريحاتهم العامة والتزاماتهم تجاه حكومتنا، تمنع الأفغان الذين يرغبون في مغادرة البلاد من الوصول إلى المطار".

وتابعت: "فريقنا الأمريكي في الدوحة، وشركاؤنا العسكريون على الأرض في كابول، يتواصلون مباشرة مع طالبان لتوضيح أننا نتوقع منهم السماح لجميع المواطنين الأمريكيين، وجميع مواطني الدول الثالثة وجميع الأفغان الذين يرغبون في المغادرة، بالقيام بذلك بأمان وبدون مضايقة ".

وجاءت تصريحات نائب وزير الخارجية، للصحافة في نفس الوقت الذي أرسلت فيه السفارة الأمريكية في كابول تنبيهًا بأنها لا تستطيع ضمان المرور الآمن إلى المطار.

وقال موظفو الكونجرس لصحيفة "ذا هيل"، إن الإدارة تقلل من أهمية الصعوبات والتهديدات بالعنف والإيذاء التي يواجهها الناس في محاولة للوصول إلى المطار.