طالب يسرق 650 ألف جنيه من خزينة مدرسة ويقتل حارس بسوهاج

نجح الأمن في ضبط طالب سرق مدرسة وقتل حارسها، حيث تلقى مركز البلينا بأمن سوهاج من مسئول مدرسة خاصة باكتشافه سرقة (خزينة حديدية بداخلها 650 ألف جنيه من داخل درج مكتب وجهازي DVR خاصين بكاميرات المراقبة و2 كيسة كمبيوتر)، ومقتل حارس خاص بالمدرسة.

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن سوهاج، عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالب، باستهدافه بمأمورية برئاسة القطاع أمكن ضبطه، بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأضاف بقيامه بتاريخ الواقعة، بشراء علبة كشري ووضع كمية من سم الفئران داخلها وتوجه بها للمدرسة محل البلاغ، ونظراً لعلم حارس المدرسة لشخصه وعلم أهليته بالمدرسة، استضافته وقدم له المتهم علبة الكشري المشار إليها، وعقب تناولها حدثت له حالة إعياء وتوفى، واستولى على المسروقات، التي أرشد عنها أعلى سطح مسكنه.

فيما عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وذلك لمتابعة نتائج الزيارات الميدانية للمراكز التكنولوجية خلال الفترة الماضية، والوقوف على خطة عمل اللجنة، بحضور محمد السيد نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة.

وأوضح نائب المحافظ أن الاجتماع ناقش أهم النقاط التي تم ملاحظتها أثناء عرض تقارير اللجنة الخاصة بمتابعة المراكز التكنولوجية، موجها بضرورة قيام المراكز التكنولوجية بكامل واجبها نحو تلبية احتياجات المواطنين والرد عليها في أسرع وقت ممكن، مع تطبيق كافة معايير التقييم الموضوعة لانتظام سير العمل وفقا لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .





وقال "القاضي"، إن المحافظة بصدد استلام سيارة جديدة من وزارة التنمية المحلية، لتقديم الخدمات التكنولوجية المتنقلة، حيث ستبدأ العمل في إحدى المراكز التي سيتم اختيارها وفقا لخطة المحافظة، وذلك لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأعلى كفاءة وأقل وقت، مشيرا إلى أن هناك سيارتين تعملان بالفعل في تقديم خدمات المراكز التكنولوجية للمواطنين منها سيارة بحي غرب، وأخرى بحي شرق سوهاج.