محافظ السويس: تطوير قرى حى الجناين بعد دخولها الحيز العمرانى

أعلن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بدء العمل لتوصيل المرافق العامة والخدمات بقرية عامر كأول قرية بالقطاع الريفي تم الموافقة على دخولها للحيز العمراني، لتصبح في الوقت القريب منطقة حضارية مطورة بها جميع المرافق والخدمات العامة ، بعد انتظار سنوات طويلة.

جاء ذلك أثناء تفقد المحافظ أعمال التطوير بقرية عامر بحي الجناين، بمرافقة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة، والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي عضوا مجلس النواب.

محافظ السويس أثناء متابعة بدء تطوير قرى الجناين

وأكد "صقر" على سرعة العمل وإنجاز أعمال المرافق خلال الجدول الزمني المحدد، والذي بدأ بمد شبكات وخطوط صرف صحي، ويستمر لتوصيل خطوط المياه والإنارة العامة والاتصالات والرصف، وأخير الشكل الجمالي للقرى من أجل تقديم حياة طيبة لأهالينا في القطاع الريفي.

محافظ السويس أثناء متابعة بدء تطوير قرى الجناين

وأشار إلى أن العمل بدأ بقوة بعد الموافقة على ضم 8 قرى أخرى بخلاف قرية عامر للحيز العمراني، وفي انتظار باقي القطاع الريفي، مؤكدًا على أننا لن نترك منطقة بدون تطوير بمجرد وصول الموافقات.

وأكد أنه آن الآوان من أجل التطوير والتعمير بالقطاع الريفي، مؤكدًا على أن حي الجناين سيشهد أعمال تطويركبيرة ستصل تكلفتها إلى أكثر من 3 مليارات جنيه لإنشاء الخدمات والمرافق على غرار مشروع حياة كريمة الذي يجري تنفيذه في الدلتا والصعيد.

محافظ السويس أثناء متابعة بدء تطوير قرى الجناين

وقال المحافظ إنه يسعى بشكل جاد ومستمر مع رئيس الوزراء وزير الإسكان لإجراء التحويز العمراني لقطاع حي الجناين بالكامل، لإنشاء مركز ومدينة الجناين، وفي سبيل ذلك قدمت المحافظة الخرائط بالأحوزة العمرانية لوزارة الإسكان وكانت النتيجة الطبية دخول 9 قرى حاليًا الحيز، والباقي فى الطريق.

محافظ السويس أثناء متابعة بدء تطوير قرى الجناين

كما تابع المحافظ أعمال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتوصيل شبكات الصرف الصحي بقرية عامر بطول 10 كيلو متر و5 كيلو متر لخطوط المياه، مؤكدًا أننا ننشئ بنية تحتية جدية بالقطاع الريفي.

محافظ السويس أثناء متابعة بدء تطوير قرى الجناين

رافق المحافظ في الجولة كلًا من عالية فريد رئيس حي الجناين، ومحمود زهرة مديرالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالسويس، ومديحة صديق مدير عام الطرق، وشيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة والشعبة الهندسية ،وعدد من القيادات التنفيذية، ومدير الكهرباء والإنارة العامة والغاز الطبيعي والمياه والاتصالات والمديريات المعنية والشركات المنفذة للأعمال.