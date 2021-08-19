الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يتفقد أعمال تطوير بوابة المطار

رئيس الوحدة المحلية
رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الأقصر

تفقد العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، منطقة مدخل بوابة المطار وأعمال التطوير والتجميل الجارية في المنطقة، والتي تشمل أعمال طلاء الجدارية وتجميلها، بما يتناسب مع الهوية البصرية الجديدة.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والتنموية، وتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدى بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد، والارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستكمل العميد طارق لطفي، جولته بقيادة حملة مكبرة بمدخل محرز بمنطقة المطار لإزالة تعديات بالبناء في المهد على مساحة حوالي ٧٠٠ م، والبناء عبارة عن إزالة أعمدة خرسانية حوالي ٣٥ عامود.

وتابع رئيس مدينة الأقصر جولته بتفقد نموذج تركيب بلدورة حدائق وبلاط انترلوك بالجزيرة الوسطى بطريق المطار تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما واصل «لطفي»، تفقد منطقة الحزام الأخضر لرفع مستوى منظومة النظافة في المنطقة، وجاري تكثيف حملات النظافة اليومية للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

جدير بالذكر، أن شرطة المرافق بمحافظة الأقصر قد شنت حملة مكبرة تحت إشراف اللواء علاء الطوخي  نائب مدير أمن الأقصر، وبقيادة اللواء محمد سعد الصاوي، مساعد المدير للشرطة المتخصصة، والرائد بهاء أبو عايد وكيل إدارة شرطة المرافق، وكذا ضباط وأفراد إدارة شرطة المرافق بشوارع «الصنايع، المنشية، شرق السكة، المدينة المنورة، التلفزيون».

وأسفرت الحملة عن تحرير ١٢٠محضرًا، تضمنت 25 محضر إشغالات، و٤ محاضر نظافة عامة ، و٢٣ محضر مضبوطات متنوعة ، و٢ محاضر لمقاهى  تقدم شيشة بعدد ٧ شيش، و١٠ محضر لباعة جائلين، و٦٦ إزالات إدارية، و٤ محاضر إلقاء مخلفات.

مدينة الأقصر أعمال التطوير طارق لطفي المتابعة الميدانية تكثيف حملات النظافة طلاء إزالة تعديات

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وائل لطفي

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